Вездеходу Ford Bronco добавили винтажности

Новый Ford Bronco продолжает будоражить умы и волновать сердца поклонников стильных внедорожников в ретро стиле. Усилить эффект от новинки решили в американской мастерской Rabid Customs из Огайо и представили доработанный вариант модели.

Об этом сообщает портал Carscoops. За основу для своего проекта мастера из Rabid Customs взяли четырехдверную версию Bronco в комплектации Badlands. Автомобиль окрашен в фирменный оттенок зеленого Eruption Green и имеет контрастную черную тканевую крышу.

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Кузов украсили виниловыми аппликациями бежевого и оранжевого цветов, который удачно сочетаются с зеленой основой. Декоративные элементы появились на колесных арках, вдоль подножек, на капоте и вдоль поясной линии. Они подчеркивают стилистику ретро и вносят в облик машины ностальгические нотки. Задние крылья украсили эмблемами мастерской.

Кроме того, автомобиль подняли над дорогой на 63 мм, добавили стильные хромированные диски Pro Comp Vintage 69, обутые во внедорожные шины BF Goodrich All-Terrain.

Напомним, что возрожденный внедорожник Ford Bronco появился в модельной гамме компании летом прошлого года. Автомобиль предлагается в 2- и 4-дверном исполнении, а также экстремальном варианте Raptor. Покупатели могут выбирать из двух моторов и двух КП.

Кроме того, ведущие компании со всего мира предлагают широкий ассортимент аксессуаров и дополнительного оборудования, которые помогут сделать машину по-настоящему уникальной. А если и этого окажется недостаточно, можно обратиться в одну из многочисленных тюнинговых ателье, например, Hennessey Performance или Maxlider Brothers Customs, где за дополнительную сумму готовы удовлетворить любые прихоти клиентов.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Ford выпустила 40-миллионный экземпляр пикапа F-серии.