Hennessey Performance 'зарядил' новый Ford Bronco

Американское тюнинговое ателье Hennessey Performance представило свою версию нового "фордовского" вездехода Bronco. Автомобиль получил форсированный мотор, мощность которого выросла на 76 л.с.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Мастера из Техаса известны своими яркими проектами. На этот раз в их руки попал новый внедорожник Ford Bronco.

Под капотом тюнингованного VelociRaptor 400 Bronco установили 2,7-литровый V6, отдачу которого увеличили с 335 л.с. и 563 Нм до 411 л.с. и 682 Нм. Прибавка 76 "лошадок" и 119 Нм момента стали возможны благодаря установке нового впускного коллектора, прямоточной выхлопной системы и перепрограммированию блока управления двигателем. В результате до первой "сотни" вездеход разгоняется менее чем за 5 секунд.

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Помимо двигателя VelociRaptor 400 получил новые бамперы, складные боковые ступеньки, дополнительную светотехнику и 18-дюймовые диски с внедорожной резиной на 35 дюймов. В салоне появились кожаные сидения с декоративной вышивкой, плакетка с порядковым номером экземпляра и фирменная символика. Автомобиль можно заказать как в 3-, так и 5-дверном исполнении, с мягким тентом или без него.

В этом году компания намерена собрать 200 экземпляров новинки, а на будущий год запланированы еще 250 вездеходов. Стоимость новинки – около $80 тысяч.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в компании Hennessey планируют установить в пикап Ram 1500 TRX двигатель мощностью 1000 л. с.