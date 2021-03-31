Ford Bronco получит широкий ассортимент аксессуаров ведущих брендов

Компания Ford подписала соглашение на разработку и производство аксессуаров для нового внедорожника Bronco с известными компаниями ARB 4x4 Accessories, RTR Vehicles и 4 Wheel Parts.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Новейшее семейство внедорожников Ford Bronco, представленное в прошлом году, вызвало огромный ажиотаж в сообществе поклонников off-road. Естественно, что новинку оценили и производители аксессуаров для тюнинга.

В итоге, компания Ford подписала партнерские соглашение на разработку и создание аксессуаров для Bronco с известными компаниями ARB 4x4 Accessories, RTR Vehicles и 4 Wheel Parts. Первыми результатами совместной работы стали несколько вездеходов, доработанных с использованием продукции мастеров тюнинга.

Custom Bronco от RTR Vehicles

За основу компания RTR взяла 4-дверную модификацию Bronco Badlands. Для модели подготовили новый задний бамперы, комплект боковых защитных панелей-слайдеров, облицовку радиатора с дополнительной светотехникой, 35-дюймовые шины Nitto Ridge Grappler и фирменные колесные диски RTR Tech-6.

На крыше установили комплект Project X из 5 мощных прожекторных фар. Кроме того, автомобиль украсили аппликациями RTR, а в багажнике разместили холодильник Type S Blizzard Box.

Custom Bronco от ARB 4x4 Accessories

Австралийская ARB в представлениях не нуждается. Продукцию компании хорошо знают любители off-road во всем мире.

Для модели Bronco производитель подготовили целый ряд аксессуаров, включая новые бамперы, мощные боковые панели-слайдеры и усиленный корпус дифференциала. Кроме того, автомобиль получил компрессор, домкрат и холодильник.

Custom Bronco от 4 Wheel Parts

Bronco Black Diamond от 4 Wheel Parts получил новый модульный передний бампер, защиту двигателя, лебедку Warn, усиленные элементы подвески, багажник на крыше и дополнительную светотехнику.

Любители проводить отпуск на природе смогут воспользоваться палаткой и тентом Smittybilt, походным снаряжением и холодильником. Автомобиль снабдили 37-дюймовой внедорожной резиной BFGoodrich и фирменными 17-дюймовыми дисками Method.

Двух- и четырехдверные версии Ford Bronco появятся у дилеров марки летом нынешнего года.

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