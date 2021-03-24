В Китае стартовали продажи обновленного Haval H6

Один из бестселлеров в своем классе, внедорожник Haval H6, появился в салонах официальных дилеров марки в Китае. Автомобиль подвергся рестайлингу и модернизации.

Об этом сообщает портал Autohome. В огромном многообразии кроссоверов всех типов и размеров продукция компании Great Wall и ее суббренда Haval занимает передовые позиции. Например, модель Haval H6 по итогам минувшего года заняла 8-е место в классе, что по китайским меркам – очень достойный результат. Но при том уровне конкуренции, который существует на китайском рынке, расслабляться нельзя ни на секунду. Именно поэтому компания с завидной регулярностью модернизирует свою продукцию.

Обновленный Haval H6 получил целый ряд серьезных изменений. В частности, изменены форма и размер задних стекол, которые стали крупнее, на новой двери багажника появилась площадка под номерной знак, задние фонари объединили светодиодной полоской. Кроме того, машина получила новые бамперы, более широкую радиаторную решетку и стильные фары головного света. Также покупателям будут предложены несколько вариантов оформления передней панели с массивными горизонтальными планками или крупноячеистая сеткой. Версия GT отличается черным декором и яркими контрастными вставками в бамперах и на боковинах кузова.

В салоне центральное место занимает развернутый к водителю широкий экран мультимедийной системы диагональю 12,3 дюймов. Для управления трансмиссией используется новый рычаг, а по соседству расположилась кнопка запуска двигателя. Для богатых комплектаций предусмотрена 12-дюймовая цифровая шкала приборов, а среди новых опций – адаптивный круиз-контроль с функцией поддержки рядности.

Для модели предлагаются бензиновые турбированные моторы. Начальная версия комплектуется 1,5-литровым 150-сильным двигателей. Ступенькой выше располагается 169-сильный вариант этого же мотора, а для самых требовательных покупателей адресован 2-литровая "турбочетверка" мощностью 218 л.с. Все двигатели работают в паре с 7-ступенчатой роботизированной КП с двумя сцеплениями. Привод осуществляется на переднюю ось, но в скором времени производитель обещает первую в истории модели полноприводную версию Н6.

Автомобиль уже доступен для покупателей. Стоимость стартует с отметки 98900 юань ($15170).

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