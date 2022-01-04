Названы самые безопасные автомобили 2021 года

Независимая европейская организация Euro NCAP опубликовала ежегодный рейтинг самых безопасных автомобилей минувшего года. В список лучших вошли Mercedes-Benz, Nissan, Skoda и Toyota.

Об этом сообщает пресс-служба организации. В минувшем году Euro NCAP провела всесторонние испытания на безопасность 33 новых автомобилей различных классов. Из них 22 модели получили максимальный рейтинг "5 звезд". По итогам тестов были выбраны 5 самых безопасных автомобилей в 5 номинациях.

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Сразу двух наград удостоился электрический флагман модельного ряда компании Mercedes-Benz. Модель EQS названа лучшей в категориях "Представительский автомобиль" и "Электромобиль". Он смог обогнать ближайшего претендента на победу – шведский электромобиль Polestar 2.

В категории компактных SUV победу одержал Nissan Qashqai нового поколения, который продемонстрировал выдающиеся показатели в области активной безопасности. Среди полноразмерных SUV награда досталась первому в истории марки Skoda электрическому кроссоверу Enyaq iV. Также в организации отметили впечатляющие результаты компактных моделей Toyota Yaris Cross и нового поколения Skoda Fabia.

Премия Euro NCAP Best-in-Class присуждается тем автомобилям, которые показывают лучшие результаты в категориях, в которых в течение года участвовало не менее трех участников. Они должны соответствовать максимальному пятизвездочному рейтинг, а в полномасштабных тестах не иметь ни одной критической красной зоны повреждения.

"2021 год был тяжелым для автомобильной промышленности: нехватка запчастей, в частности полупроводников, стала ударом на фоне "ковидного" кризиса, сказавшимся на сроках разработки, производстве и продажах. Тем не менее, на рынке появилось довольно много новых автомобилей, включая электрокары и гибриды, и многие из них достигли пятизвездочного рейтинга, несмотря на жесткие требования", – комментирует руководитель Euro NCAP Михаэля ван Ратингена.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Tesla отзывает около полумиллиона машин из-за проблем с безопасностью.