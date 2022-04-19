Hyundai подготовил версию Staria для туристов

Корейская компания Hyundai расширяет ассортимент модификаций своего футуристического минивена Staria. После коммерческой версии и варианта для перевозки школьников в компании подготовили туристическую модель Lounge Camper.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Модель Staria с ее ярким обликом вызвала огромный интерес по всему миру. Недавно модель получила престижную дизайнерскую премию Red Dot. В прошлом году Hyundai представила несколько вариантов модели от грузовой 2-местной с вместительным багажным отделением до 15-местного микроавтобуса для перевозки школьников. Новая версия Staria Lounge Camper адресована любителям туризма и отдыха на природе.

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Новинка будет доступна в двух вариантах Camper 4 и Camper 11. Цифровой индекс означает количество мест в салоне. На отдыхе крыша с помощью электропривода поднимается, а двухместный воздушный матрас обеспечит комфорт в ночное время.

Просторный салон оснащен всем необходимым, включая холодильник объемом 36 литров, складной столик, встроенные отделения для кухонной утвари и раковину со смесителем.

В задней части кузова можно организовать летний душ. Здесь же есть розетка для подключения различных приборов и устройств. От насекомых салон защищает москитная сетка.

Версия Camper 11 обойдется примерно в $40 тысяч, а за люксовую версию Camper 4 просят от $55400. Покупателям предлагается широкий список разнообразных опций, например, фирменная полноприводная трансмиссия HTRAC. Автомобиль будет предложен с 2,2-литровой турбированной "четверкой" или атмосферным 3,5-литровым V6 мотором в бензиновом или газовом (LPG) исполнении.

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