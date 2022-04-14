'Всемирным автомобилем года' стал Ioniq 5

На автомобильном салоне в Нью-Йорке по традиции провели церемонию награждения победителя ежегодного конкурса World Car of the Year ("Всемирный автомобиль года"). Победителем в главной номинации в этом году стал электрический кроссовер Ioniq 5.

Об этом сообщает пресс-служба организаторов. Помимо главного приза корейский кроссовер стал лауреатом еще двух престижных категорий – "Электромобиль года" и "Лучший дизайн".

Детище корейских мастеров одержало победу в упорной борьбе с такими конкурентами, как Ford Mustang Mach-E и Kia EV6, который занял второе место. Победитель набрал 815 баллов, а призеры – 808 и 773 соответственно. В номинации "Электромобиль года" Ioniq 5 опередил немецкие Audi e-tron GT и Mercedes-Benz EQS. А категории "Лучший дизайн" конкуренцию модели составили Audi e-tron GT и Kia EV6.

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Помимо главного приза были названы победители в других номинациях. Так, "Лучшим спорткаром года" жюри признало Audi e-tron GT, которому удалось опередить BMW M3/M4, а также японский дуэт Toyota GR 86/Subaru BRZ.

В номинации "Лучший автомобиль премиум класса" победа досталась электрическому Mercedes-Benz EQS, который смог опередить кроссовер BMW iX на 5 баллов.

"Лучшим городским автомобилем" жюри назвало Toyota Yaris Cross. Компактному кроссоверу удалось с перевесом всего в 1 балл обойти немецкий Opel Mokka. А третье место в этой категории занял Volkswagen Taigun.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Украине "Автомобилем 2022 года" стал Citroen С4, а победу в номинации "Кроссовер года" одержал Hyundai Tucson.