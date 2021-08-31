'Космический' минивен Hyundai приедет в Украину

В Украине в сентябре стартуют продажи футуристического минивена Hyundai Staria. Стали известны стоимость и комплектации новинки.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Минивэн выделяется на фоне конкурентов ярким дизайном. Передняя часть новинки привлекает внимание горизонтальной линией ДХО на всю ширину машины и не менее оригинальными фарами, встроенными в нижнюю часть радиаторной решетки. Еще одной характерной особенностью модели является большая площадь остекления.

Видео дня

Hyundai Staria имеет достаточно крупные размеры – 5253х1997х1990 мм. Колесная база достигает 3273 мм.

В движение новинку приводит дизельный двигатель объемом 2,2 л. Он развивает мощность 177 л.с., а в паре с ним предлагается 6-ступенчатая "механика" или 8-ступенчатый "автомат". Также покупатели могут выбрать передний или полный привод. Staria будет доступна на украинском рынке в четырех комплектациях: Comfort, Business, Business+ и Top.

В начальной комплектации Comfort автомобиль оснащается 6-ступенчатой МКП и передним приводом. Решетка радиатора, ручки и молдинги дверей окрашенные в цвет кузова, а стальные 17-дюймовые диски украшают декоративные колпаки.

В списке базовых опций – галогенные фары, фронтальные подушки безопасности, ABS и ESC, системы помощи при старте в гору и предотвращения повторного столкновения. Также автомобиль имеет цветную шкалу приборов Super Vision диагональю 4,2 дюйма, мультимедиа с монохромным сенсорным дисплеем диагональю 5 дюймов и Bluetooth, текстильную обивку сидений кондиционер, электропривод и подогрев зеркал. Чтобы на парковке никто не остался забыт в салоне, автомобиль оснащен системой оповещения о пассажирах сзади. В багажнике нашлось место для полноразмерного запасного колеса.

Стоимость минивена стартует с отметки 1062600 грн. На автомобиль распространяется гарантия – 5 лет/100 000 км пробега или 4 года без ограничения пробега.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Hyundai презентовал новый минивен Custo