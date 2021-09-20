Hyundai Staria получила грузовую версию

Компания Hyundai представила новую версию своего необычного минивена Staria. Даже с учетом того, что грузовая версия Load проще в исполнении, автомобиль все равно выглядит очень эффектно.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. В марте компания Hyundai удивила мир моделью, которая без всяких сомнений является самой необычной в гамме компании. Теперь к 11-местному минивену Staria добавится грузовая машина с просторным багажным отделением. Первоначально модификация поступит к австралийским заказчикам, а позже и на рынках других стран.

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Staria Load отличается светотехникой, декоративными молдингами вместо светодиодных полосок, украшающих пассажирскую версию. Под капотом новинки – 2,2-литровый дизельный двигатель и 8-ступенчатый "автомат". Он развивает мощность 174 л.с., которые отправляются к передним колесам. По словам создателей, автомобиль может перевозить до трех европаллет, а суммарная емкость багажного отделения достигает 4935 литров.

В списке оснащения – до семи подушек безопасности, электрический парковочный тормоз, бесключевой доступ в салон, беспроводное подключение к Apple CarPlay и Android Auto, беспроводная зарядка и прочие опции. Стоимость стартует с отметки 45740 австралийских долларов ($33203).

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Hyundai анонсировала яркую новинку по имени Casper.