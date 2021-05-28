Мастера из Днепра сделали из 'Таврии' электромобиль

Днепровским автолюбителям удалось создать авто на батарейках полностью из деталей украинского производства. Машина получила название Kozak.

В Днепре несколько друзей-автолюбителей из старой "Таврии" сделали настоящий электрокар. Журналисты программы "Джедаи" на канале 2+2 провели тест-драйв модели (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Два года назад группа энтузиастов решила создать электромобиль для бизнеса. Нашли старую "Таврию" и работа закипела. Все лишнее, включая ДВС, удалили, а на их место установили электрические компоненты. Например, в заливной горловине для топлива скрывается кабель со штекером для подключения к обычной розетке.

"Таврию" взяли как базовый инструмент – наиболее простой и доступный, на котором мы могли экспериментировать", – отметил Чен Ким, один из изобретателей.

Под капотом электромобиля Kozak разместили блок управления, зарядную станцию, контроллер и преобразователь на 12 вольт. Путем постоянных экспериментов изобретатели достигли впечатляющих результатов. Расход электроэнергии составляют всего 10 кВтч на 100 км.

Мастера также подумали о безопасности. "Во-первых, батареи должны быть в металлическом несгораемом ящике. Таким образом, что бы ни случилось, все будет происходить в этом ящике. Во-вторых, в машине есть электроника защиты, которая не позволяет батареи нагреваться", – рассказал автомастер Владимир Карпенко.

На полную зарядку уходит 6 часов. С таким зарядом авто может проехать две сотни километров. Изобретатели уверяют: "Авто может заряжаться не от платных зарядок, а от домашних или трехфазных розеток".

Интересно, что автомобиль даже получил сенсорную шкалу приборов. После трансформации бензиновой машины в полностью электрическую, она стала гораздо комфортней: меньше шума и вибрации, а передвигается автомобиль плавно и комфортно.

Процесс созидания настолько увлек изобретателей, что они решили организовать мелкосерийное производство. Для этого пришлось легализовать Kozak. "Сначала было сложно, потому что работники МВД не понимали, как это нужно сделать. После пятого автомобиля алгоритм работы наладился".

Сейчас по украинским дорогам уже ездят пять таких машин, а еще три – в процессе изготовления. И на этом изобретатели останавливаться не собираются…

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