'Богданы' для Чехии, золотая Tesla и Skoda 1939 года: главное за неделю

Троллейбусы "Богдан" для Чехии, золотая Tesla из России и возвращенная к жизни Skoda 1939 года – дайджест самых интересных публикаций АвтоОбоза за 7 дней.

Украинский производитель автобусов и троллейбусов "Богдан" выходит на чешский рынок. В борьбе за тендер он победил местный Skoda Electric. Согласно контракту, в течение 14 месяцев в Чехию отправится шесть троллейбусов "Богдан" T70120 на общую сумму $3,34 млн.

Кабинет Министров Украины увеличил перечень документов, подтверждающих правомерность приобретения авто за счет акта о приобретении имущества на аукционе по продаже имущества должников.

Российская тюнинговая компания Caviar представила свой очередной пафосный проект в стиле китч – электромобиль Tesla покрыли золотом 999-й пробы. В ателье оптимистично ожидают, что стать обладателем этой квинтэссенции безвкусицы и явно выраженных проблем с самооценкой захочет 99 человек. Именно таким тиражом планируют выпустить Excellence.

Известный аукционный дом RM Sotheby’s выставил на торги электрический спорткар Mercedes-Benz SLS AMG Coupe Electric Drive за 1,05 млн евро. Электрическая версия дебютировала на автошоу в Париже в 2012 году. Компания предполагала выпустить автомобиль в количестве 100 экземпляров, но реально увидели свет только 9 таких купе.

Столичный реставратор вернул к жизни Skoda Popular 1939 года выпуска. Классический автомобиль 30-х годов прошлого века получил новую жизнь в одной из столичных мастерских. Popular вернулся на дороги и теперь принимает активное участие в ретро мероприятиях и слетах любителей автостарины.

Mazda провела реставрацию концепта MX-81, который первым среди автомобилей марки получил обозначение MX. В 1981 году компания Mazda привлекла к разработке перспективной модели итальянское ателье Bertone. Проект, получивший обозначение MX-81 Aria, стал украшением стенда компании на "домашнем" автошоу в Токио в 1981 году.