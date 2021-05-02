Mazda вернула к жизни концепт 40-летней давности

Mazda провела реставрацию концепта MX-81, который первым среди автомобилей марки получил обозначение MX.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. В истории Mazda есть немало автомобилей, несущих обозначение MX, но не многие знают, что первым его получил концептуальный хэтчбек МХ-81, созданный известным итальянским кузовным ателье Bertone к Токийскому автошоу 1981 года (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

В 1981 году компания Mazda привлекла к разработке перспективной модели итальянское ателье Bertone. Проект, получивший обозначение MX-81 Aria, стал украшением стенда компании на "домашнем" автошоу в Токио в 1981 году.

В конструкции автомобиля использовались узлы и агрегаты Mazda 323, но дизайн экстерьера и интерьера не имел ничего общего с серийной моделью. В движение концепт приводил 1,5-литровый мотор мощностью порядка 130 сил.

После выставки футуристический концепт отправился на склад компании Mazda, где и пылился до недавнего времени, чудом избежав печальной участи большинства концептов. Совершенно случайно на него наткнулся Нобухиро Ямамото, один из создателей четвертого поколения родстера MX-5 и разработчик роторных моторов. Ему и пришла в голову идея отправить машину на реставрацию.

В результате MX-81 переправили в подразделение Mazda Italy, а затем – в туринскую компанию SuperStile Srl, которой поручили реставрацию концепта. Возвращенный к жизни концепт займет достойное место в коллекции фирменного музея компании в Хиросиме.

Концепт MX-81 стал родоначальником целой серии опытных образцов. В 1983 году увидел свет 5-дверный хэтчбек MX-02. Автомобиль имел большую площадь остекления, закрытые арки задних колес, большие плоские панели кузова, проекционный экран и подруливающие задние колеса.

В 1985 году дебютировал концепт MX-03. Стильное обтекаемое купе имело коэффициент аэродинамического сопротивления Cd 0.25. Автомобиль оснащался полным приводом, полноуправляемым шасси, трехсекционным роторным двигателем и цифровой панелью приборов.

Спустя два года на Токийском автошоу дебютировал концепт MX-04. Машина получила классическую компоновку с двигателем впереди и ведущими задними колесами. Но главной "фишкой" модели был трансформируемый кузов из фибергласа. Путем несложных манипуляций купе превращалось в открытое всем ветрам багги.

Ну а первым серийным автомобилем, получившим обозначение МХ стал культовый родстер Mazda MX-5 Miata, дебютировавший в 1989 году.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Mazda выпустила лимитированную серию 100th Anniversary, посвященную 100-летию компании.