Российская тюнинговая компания Caviar представила свой очередной пафосный проект в стиле китч – электромобиль Tesla покрыли золотом 999-й пробы.

Об этом сообщает пресс-служба ателье. По мнению создателей проекта, теперь "Лучший электрокар современности стал предметом роскоши. Черный глянец и ослепительное золото. Именно так дизайнеры Caviar представляют высокотехнологичный люксовый автомобиль".

В основе проекта – Tesla Model S. Автомобиль получил собственное имя– Excellence (англ. превосходство), доработанный интерьер и экстерьер. Кузов окрашен в черный глянец и украшен декоративными элементами, покрытыми золотом 999 пробы по технологии Double Electroplated. В золотом цвете представлены: решетка радиатора, пороги, диски, зеркала заднего вида и элементы заднего и переднего бамперов.

По мнению создателей, этот дикий китч является "квинтэссенцией изысканности, роскоши и уверенности в себе". В ателье оптимистично ожидают, что стать обладателем этой квинтэссенции безвкусицы и явно выраженных проблем с самооценкой захочет 99 человек. Именно таким тиражом планируют выпустить Excellence.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, испанская компания Hurtan показала репликар на основе Mazda MX-5. Новинка будет доступна с двумя двигателями на выбор. Топ-версия получит 2,0-литровый мотор мощностью 181 л.с., который может работать как с "механикой", так и с "автоматом".