КМУ увеличил перечень документов, подтверждающих правомерность приобретения авто

Кабинет Министров Украины увеличил перечень документов, подтверждающих правомерность приобретения авто за счет акта о приобретении имущества на аукционе по продаже имущества должников.

Документ обнародован на официальном сайте Верховной Рады Украины. Согласно постановлению №395 КМУ от 21 апреля 2021, внесены изменения в Порядок государственной регистрации (перерегистрации), снятия с учета автомобилей, автобусов, а также самоходных машин, сконструированных на шасси автомобилей, мотоциклов всех типов, марок и моделей, прицепов, полуприцепов , мотоколясок, других приравненных к ним транспортных средств и мопедов.

Перечень документов, подтверждающих правомерность приобретения транспортных средств пополнил оформленный в установленном порядке акт о приобретении имущества на аукционе по продаже имущества должников по делам о банкротстве (несостоятельности).

Как ранее писал OBOZREVATEL, в декабря 2020 года КМУ внес изменения в правила регистрации и перерегистрации автомобилей. Новшеств произошло немало, и касаются они как новых, так и подержанных машин, а также мотоциклетной техники.