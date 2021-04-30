В Киеве возродили довоенную Skoda Popular

Столичный реставратор вернул к жизни Skoda Popular 1939 года выпуска.

Подробности "перевоплощения" автомобиля узнавали журналисты программы "Джедаи" на канале 2+2. Классический автомобиль 30-х годов прошлого века получил новую жизнь в одной из столичных мастерских. Skoda Popular 1939 года вновь вернулась на дороги и теперь принимает активное участие в ретро мероприятиях и слетах любителей автостарины.

"Дверь восстановлению не подлежала, удалось спасти только филенку. А ее внутреннюю часть полностью обновил. Таким образом восстановили и боковую часть автомобиля", – рассказал Владимир.

Владелец ретро-машины признался, что самым сложным было восстановить двигатель – его пришлось перебирать девять раз. Кроме яркого дизайна, машина имеет еще одно преимущество – благодаря независимой подвеске, автомобиль ездит "мягко" даже по украинским дорогам.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Skoda отметила 120-летие в спорте выпуском раллийной Fabia.