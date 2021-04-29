Электрический суперкар Mercedes оценили в миллион евро

Известный аукционный дом RM Sotheby’s выставил на торги электрический спорткар Mercedes-Benz SLS AMG Coupe Electric Drive за 1,05 млн евро.

Об этом сообщает пресс-служба аукциона. Электрическая версия SLS AMG Coupe Electric Drive дебютировала на автошоу в Париже в 2012 году. Компания предполагала выпустить автомобиль в количестве 100 экземпляров, но реально увидели свет только 9 таких купе.

Представленная на торгах модель была изготовлена в 2013 году. С тех пор она сменила лишь двух владельцев, а на ее одометре – менее 3800 км.

Автомобиль приводится в движение 4-мя электромоторами. Их суммарная мощность достигает 750 л.с., а крутящий момент составляет 1000 Нм. Реализовать весь этот внушительный потенциал помогает автоматическая система полного привода SLS AMG Electric Drive. Питание для электромоторов обеспечивает литий-ионная аккумуляторная батарея, а запас хода составляет 250 км.

Для своего времени SLS AMG Coupe Electric Drive был самым быстрым электромобилем в мире и самым мощным серийным автомобилем за всю историю компании Mercedes-Benz. На разгон от 0 до 100 км/ч купе требовалось 3,9 секунды. Для сравнения SLS AMG Black Series с ДВС, который был легче на 560 кг, тратил на аналогичный спринт 3,6 с. Скорость электрического купе была ограничена на отметке 250 км/ч.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Mercedes-Benz презентовала флагманский электромобиль EQS.