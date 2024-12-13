'Зурабишвили остается': грузинская оппозиция заявила, что не признает легитимность грядущих президентских выборов

В Грузии политическое напряжение достигло нового пика: оппозиционные партии "Коалиция за перемены", "Единство - Национальное движение", "Сильная Грузия" и "Хухаря за Грузию" выступили с общим заявлением. Они объявили, что не признают легитимность президентских выборов, намеченных на 14 декабря 2024 года.

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В своем заявлении оппоненты правящей партии "Грузинская мечта" обвинили правительство в конституционном перевороте и призвали к проведению новых, честных выборов. Об этом сообщает "Эхо Кавказа".

Оппозиция заявляет, что парламент, сформированный после выборов 26 октября, нелегитимен и не имеет полномочий избирать нового президента. Поэтому, по их словам, действующая президент Саломе Зурабишвили остается легитимным главой государства, верховным главнокомандующим и высшим представителем Грузии во внешних отношениях.

"Мы, победившие на выборах 26 октября политические партии не признаем самопровозглашенного правительства, ни одной из его ветвей, потому что вместо выборов Иванишвили организовал конституционный переворот против граждан Грузии, Европы и евроатлантического будущего нашей страны... У нелегитимного парламента нет полномочий избирать президента, поэтому Саломе Зурабишвили остается президентом Грузии, верховным главнокомандующим Сил обороны Грузии и высшим представителем страны во внешних отношениях", – говорится в заявлении.

Подобную позицию высказала и партия "Хухаря за Грузию". Ее представители заявили, что ни один член партии не будет участвовать в выборах, которые они называют незаконными.

В Тбилиси и других городах Грузии продолжаются массовые акции протеста. Граждане выступают против решения правящей партии прекратить инициирование диалога с Европейским Союзом до 2028 года. Демонстрации длятся уже 15 дней, и протестующие называют это решение ударом по европейскому будущему страны.

За последние две недели грузинская полиция задержала более 430 участников акций по административным обвинениям, еще более 30 человек по уголовным. В некоторых случаях протестующим грозит до семи лет заключения.

Протесты в стране продолжаются с 28 ноября : в тот день в столице Грузии Тбилиси люди вышли на митинг после того, как премьер-министр Иракли Кобахидзе заявил об отказе от вступления страны в ЕС до 2028 года. Протестующие заявили, что подобные действия ставят под угрозу будущее страны.

Силовики начали разгон митингующих, применяя слезоточивый газ и водометы. Сообщилось о жестких задержаниях, избиениях журналистов и лидеров оппозиции, людям ломали конечности и носы, разбивали головы. Уже утром силовики начали отлавливать протестующих даже в храме и аптеках. С тех пор грузины выходят на протесты каждый день.

Уже после первой "протестной ночи" президент Зурабишвили обратилась в Европу из-за протестов в Тбилиси. Она призвала европейских лидеров отреагировать на развернутые пророссийским правительством Грузии репрессии, также призвала Европу "не спешить прятать Грузию", которая "давно определилась с европейским вектором развития".

В целом антиправительственные протесты в Грузии по определенным признакам напоминают Майдан в Украине 2013-2014 годов. Однако сегодняшние события отличаются тем, что у грузин нет выраженного лидера и объединенной оппозиции, а демонстрации не имеют четкой организации и достаточно хаотичны.