Жене Асада не нравится в Москве: женщина подала на развод и хочет уехать в Лондон

Асма Асад, супруга сирийского диктатора Башара Асада, подала на развод. Она хочет покинуть Москву и переехать в Лондон.

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Об этом сообщил CNN Türk, ссылаясь на источники, близкие к семье Асада. По их информации, супруге свергнутого сирийского президента не нравятся условия проживания в Москве.

Башар Асад вместе с семьей перебрался в Россию после потери контроля над Дамаском. Однако, по словам источников, Асма Асад обнаружила недовольство условиями жизни в Москве. Известно, что у нее гражданство Великобритании.

Для того чтобы получить разрешение на выезд, Асма обратилась в российские судебные органы. Пока ее заявление еще не рассмотрено.

Одновременно сообщается, что сам Башар Асад сталкивается со строгими ограничениями в России. Ему запрещено покидать территорию Москвы и вести любую политическую деятельность. Кроме того, российские власти заморозили доступ к финансовым активам Башара Асада.

Похожая ситуация постигла его брата Махера Асада, чья заявка в приют все еще находится на рассмотрении.

Кремлевский диктатор Владимир Путин подтвердил, что с момента прибытия Асада в Москву он до сих пор не встречался, но планирует это сделать в ближайшее время.

Как сообщал OBOZ.UA:

Россия по сути заставила Башара Асада бежать из своей страны. Кремль убедил сирийского диктатора в неизбежности поражения его режима.

Российские власти помогли Асаду бежать из Сирии из-за авиабазы Хмеймим. При этом Москва устроила "спектакль" с авиакатастрофой.

Прибывший в Москву свергнутый сирийский диктатор Башар Асад пригласил политическое убежище в РФ. Кремль предоставил ему убежище "по гуманитарным соображениям".

Российские власти помогли сирийскому диктатору бежать из страны. При этом Москва устроила "спектакль" с авиакатастрофой.

Прибывший в Москву свергнутый сирийский диктатор Башар Асад пригласил политическое убежище в РФ. Кремль придай ему убежище "по гуманитарным соображениям".

В своем первом заявлении после бегства из Сирии Асад сказал, что ни разу не рассматривал вариант сложения полномочий или бегства. Он также похвастался, что "стоял рядом с солдатами на передовой", "оставался со своим народом" и был "хранителем национального проекта".

Вместе с тем, по данным СМИ, еще в 2018–2019 годах сирийские власти отправляли в Россию самолеты с миллионами долларов и евро наличными. В настоящее время в стране наблюдался острый дефицит иностранной валюты, резервы были почти нулевыми.

В Reuters заявили, что Башар Асад почти никому не доверил свои планы бежать из страны, когда его правление упало. Он не сказал об этом даже братьям.

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