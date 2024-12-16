'Не планировал уходить в отставку': Асад сделал первое заявление после побега из Сирии в Россию

Сирийский диктатор Башар Асад в понедельник, 16 декабря, находясь в Москве, сделал первое официальное публичное заявление после падения своего режима и бегства в Россию. Он утверждает, что во время наступления оппозиции "ни разу не рассматривал вариант сложения полномочий или побега", но его армия отступила, поэтому российская сторона помогла ему эвакуироваться с авиабазы Хмеймим 8 декабря.

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Заявление Асада было опубликовано в социальных сетях (как утверждает он, после нескольких неудачных попыток распространить текст через арабские и международные СМИ). Экс-президент сообщил, что уехал из Дамаска в Латакию "в координации с российскими союзниками для надзора за боевыми операциями".

"По прибытии на авиабазу Хмеймим тем утром [8 декабря] стало понятно, что наши войска полностью отошли со всех линий фронта и что последние армейские позиции пали", – заявил диктатор.

Далее, по его словам, военную базу РФ начали атаковать дроны. Якобы только вечером его эвакуировали в Россию.

Говоря о себе в третьем лице, Асад похвалился, что "стоял рядом с солдатами на передовой", "оставался со своим народом" и был "хранителем национального проекта".

В конце он признал, что его должность президента теперь бессмысленна. "Когда государство попадает в руки терроризма и теряется способность вносить весомый вклад, любая должность теряет цель и ее занятие становится бессмысленным. Это никоим образом не умаляет моего глубокого чувства принадлежности к Сирии и ее народу, связи, которая остается непоколебимой при любой позиции или обстоятельствах. Это принадлежность, исполненная надежды, что Сирия вновь станет свободной и независимой", – подытожил Асад.

Как сообщал OBOZ.UA:

– По данным СМИ, еще в 2018-2019 годах сирийские власти отправляли в Россию самолеты с миллионами долларов и евро наличными. В это время в стране наблюдался острый дефицит иностранной валюты, резервы были почти нулевыми.

– В Reuters заявили, что Башар Асад почти никому не доверил свои планы бежать из страны, когда его правление рухнуло. Он не сказал об этом даже братьям.

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