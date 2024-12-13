О намерениях Асада бежать из Сирии его родные не знали, диктатор соврал военным – Reuters

Сирийский диктатор Башар Асад почти никому не доверил свои планы бежать из страны, когда его правление рухнуло. Он не сказал об этом даже младшему брату Махеру (ему удалось покинуть Сирию на вертолете) и двоюродным братьям по материнской линии (Эхаб Махлуф, по данным СМИ, был застрелен повстанцами, а Эйад – ранен).

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Об этом заявило Reuters. Агентство пообщалось с 14 источниками, среди которых помощники из ближайшего окружения экс-президента, региональные дипломаты, сотрудники органов безопасности и высокопоставленные гражданские чиновники.

7 декабря, за несколько часов до побега в Москву, Асад был в министерстве обороны Сирии на встрече с примерно 30 руководителями армии и служб безопасности. Там он заверял, что российская военная поддержка уже в пути, и призывал сухопутные войска держаться.

Гражданский персонал тоже не был в курсе событий.

Помощник диктатора из его ближайшего окружения рассказал, что в тот же день, закончив работу, Асад сказал своему менеджеру президентского офиса, что едет домой. На самом деле он вместо этого направился в аэропорт.

Бывший глава страны также позвонил своему медиа-консультанту Бутайне Шаабан и попросил ее приехать к нему домой, чтобы написать речь. Она сообщила, что приехала, но Асада уже не было.

Махер, младший брат Асада, был командующим элитной 4-й бронетанковой дивизией. Военный также не знал о плане бегства, по словам трех собеседников агентства. Но ему удалось на вертолете вылететь в Ирак, а затем поехать в Россию.

Двоюродные братья Асада по материнской линии, Эхаб и Эйад Махлуф, также остались, когда Дамаск пал перед повстанцами. Двое источников заявили, что братья попыталась сбежать на машине в Ливан, но по дороге попали в засаду повстанцев. Эхаба застрелили, а Эйада ранили. Официального подтверждения смерти не было.

Сам Асад вылетел из Дамаска в воскресенье, 8 декабря, с выключенным транспондером самолета, сообщили два региональных дипломата. Он направился на российскую авиабазу Хмеймим в сирийском прибрежном городе Латакия, а оттуда – в Москву.

По словам четырех источников, жена диктатора Асма и трое детей уже ждали его в российской столице.

Видео и фото, снятые повстанцами в покинутом президентском комплексе, свидетельствуют, что Асад поспешно покинул дом. На плите осталась приготовленная еда, в доме были личные вещи, в том числе семейные фотоальбомы.

Три человека из ближайшего окружения Асада заявили, что изначально он хотел найти убежище в Объединенных Арабских Эмиратах. Но ОАЭ отвергли просьбу, опасаясь международной реакции из-за укрывательства человека, на которого распространяются санкции США и Европы.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Лидеры стран "Большой семерки" во время встречи 13 декабря обсуждали ситуацию в Сирии. В G7 договорились уважать территориальную целостность страны после падения режима Башара Асада.

– До 1 марта следующего года Сирией будет руководить временное правительство. Что известно о действующем премьере Мухаммеде аль-Башире – читайте в материале по ссылке.

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