Жена-украинка впервые рассказала о браке с британским копом-убийцей

38-летняя уроженка Украины, жена лондонского полицейского, который похитил, изнасиловал и убил британку Сару Эверард, Елена Казинс впервые рассказала подробности о своем браке. Она призналась, что не может понять,почему ее муж совершил такое ужасное преступление.

В комментарии британской газете The Daily Mail она подчеркнула: то, что сделал Уэйн, нельзя назвать поведением человека. Женщина прожила в браке с ним 15 лет. У них двое детей — 11-летняя дочь и 9-летний сын.

"Если бы у меня было хотя бы малейшее представление о том, что творится в голове Уэйна, этот кошмар никогда бы не случился. Но я действительно ничего не знала и ни о чем не догадывалась", – отметила Казинс.

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По ее словам, муж никогда не вел себя странно или подозрительно. Однако, она признала, что могла не замечать ничего из-за постоянной занятости.

"Возможно потому, что я целый день работаю, занимаюсь двумя детьми. В большинстве случаев я отвожу их в школу и забираю потом домой. Так что дел у меня хватает…" – призналась Елена.

Она заверила, что совершенное мужем для нее является полной загадкой, ведь по отношению к ней и детям Уэйн ни разу ни проявил даже малейшего насилия.

"Я не вижу никаких причин для такого поведения. У него была прекрасная семья, хороший дом… Что еще ему не хватало? И я мучаю себя вопросами – когда я пропустила тревожные сигналы?" – подчеркнула женщина.

Также она сообщила, что в вечер 3 марта, когда похитили Сару Эверард, была в гостях у подруги и не знает, когда точно Уэйн вернулся домой, где он был и что делал.

Уже 9 марта к ним пришли полицейские, чтобы задержать Казинса, и Елена не поверила в происходящее, решив, что это розыгрыш. Когда его увезли, жена осталась дома в полной уверенности, что Уэйн скоро вернется, однако позже пришли уже следователи и криминалисты. Они принялись обыскивать их дом. И только тогда женщина поняла, что все очень серьезно.

Елена отметила, что о происходящем говорили во всех новостях и газетах, поэтому она решила сама рассказать обо всем своим детям, посчитав, что так будет лучше.

"Очень трудно говорить детям, что их отец оказался убийцей. Но я должна была это сделать. Не хотела, чтобы они сначала услышали это от кого-то чужого или увидели по телевизору", – рассказала украинка.

"Если бы я обладала силой оживлять умерших, Сара стала бы первой, кого я вернула бы к жизни! Как бы я хотела отмотать назад последние три месяца и не допустить того, что произошло", – призналась Елена Казинс.

В материале отмечается, что коллеги Уэйна Казинса тоже не замечали за ним ничего странного, поскольку он очень умело скрывал от всех некоторые особенности своего поведения. Только теперь выяснилось, что полицейский принимал стероиды.

Напомним, когда арестовали Казинса, его супругу тоже задержали и допросили. Сначала ее освободили под залог, но вскоре полностью исключили из списка подозреваемых. Никаких обвинений Елене не предъявляли.

Отметим, Уэйн Казинс признал себя виновным в убийстве 33-летней Сары Эверард в пятницу, 9 июля. Ранее он сознался в похищении и изнасиловании этой молодой женщины, но признание в ее убийстве тогда делать отказался. Теперь дело, которое всколыхнуло всю Великобританию, можно считать закрытым. Приговор полицейскому суд вынесет в конце сентября.

В марте 2021 года в Великобритании состоялась акция в память об убитой Саре Эверард, которая переросла в столкновения с полицией. Траурные акции памяти со свечами под девизом "Вернуть себе эти улицы" планировали провести в лондонском районе Клэпхэм, где последний раз видели живой Сару Эверард, а также в 40 городах Британии. Полиция попыталась разогнать собравшихся.

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