В Лондоне полицейского и украинку подозревают в похищении и убийстве женщины. Фото и видео

В Великобритании полицейскому предъявили обвинения в похищении и убийстве женщины, тело которой было обнаружено спустя нескольких дней поиска. Также в совершении преступления подозревают его жену-украинку.

Как пишет ВВС, речь идет о 48-летнем сотруднике полиции Лондона Уэйна Казинса. В то же время в сюжете ТСН говорится, что вместе с ним была арестована и его жена-украинка Елена, однако ее затем отпустили под залог (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Правоохранители подозревают, что жена могла помогать мужу в совершении преступления. В то же время ее мать из Кропивницкого не верит, что зять способен на убийство.

33-летняя Сара Эверард пропала 3 марта, когда возвращалась домой от своего друга в лондонском районе Клэпхэм. В пятницу, 12 марта, полиция подтвердила, что тело женщины обнаружили в лесу под Ашфордом в графстве Кент.

Правоохранители предполагают, что Казинс мог злоупотреблять служебным положением во время похищения Эверард.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Португалии в аэропорту жестоко убили 40-летнего украинца Игоря Гоменюка. Причины смерти пытались скрыть. Сначала семье сообщили, что умер он от сердечного приступа, однако врач, который делал вскрытие тела, сообщил местной полиции, что тот умер от побоев. После того, как история стала известна португальской прессе, виновных арестовали.