Президента Гаити застрелили в собственном доме

Президент Гаити Жовеналь Моиз был смертельно ранен во время стрельбы группы неизвестных, которая ворвалась во дворец в Порт-о-Пренсе. Вместе с ним ранения получила его супруга, первая леди Мартина Моиз.

Об этом сообщило издание DailyMail. По предварительным данным, преступники говорили между собой на испанском языке, который не распространен на Карибских островах (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Изначально отмечалось, что супруга президента скончалась в больнице, но посольство Гаити в Доминиканской Республике опровергло информацию. Там заявили, что решается вопрос об эвакуации Мартины. Один из вариантов – отправка в США, передает Al Dia.

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Согласно информации от премьер-министра Гаити Клода Жозефа, преступники ворвались в президентскую резиденцию около 1:00 по местному времени. Полиция и государственные войска оцепили столицу Гаити и проводят меры по поиску преступников.

Временно исполнять обязанности президента будет глава правительства Жозеф.

Отметим, что Жовеналь Моиз руководил страной с 2017 года, ему было 53 года.

Противники президента винили его в росте инфляции, коррумпированности чиновников и ухудшении ситуации в экономике. С начала 2020 года Моиз правил напрямую, без участия парламента, так как депутаты прошлого парламента не смогли принять поправки в закон о выборах, которые позволили бы провести новые выборы, до истечения своих депутатских пономочий.

Моиз уже подвергался покушению на свою жизнь. В октябре 2018 года во время возложения цветов к мемориалу Жан-Жака Дессалина – основателя независимого государства Гаити – снайпер совершил несколько выстрелов в Моиза. Однако тогда его успели закрыть собой трое телохранителей, получив огнестрельные ранения. Сам Моиз не пострадал.

Как сообщал OBOZREVATEL, полиция в США застрелила темнокожего мужчину, у которого было семеро детей. В связи с гибелью американца в штате Северная Каролина ввели режим чрезвычайной ситуации.