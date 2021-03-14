В Британии полиция жестоко разогнала акцию в память о Саре Эверард, убитой полицейским. Видео

В Лондоне (Британия) в субботу, 13 марта, состоялась акция в память об убитой в начале марта 33-летней Саре Эверард, которые переросли в столкновения с полицией.

Как пишет ВВС, траурные акции памяти со свечами под девизом "Вернуть себе эти улицы" планировали провести в лондонском районе Клэпхэм, где последний раз видели живой Сару Эверард, а также в 40 городах Британии.

Однако власти решили отменить акции в связи с пандемией коронавируса. Тем не менее в Клэпхэме все же собрались несколько сотен человек. Полиция попыталась разогнать собравшихся, несколько женщин задержали (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

На видео видно, как полицейские выводят женщин, а некоторых из них заковывают в наручники. Также слышно, как участники акции выкрикивают "Позор!" и "Отпустите их!", обращаясь к полицейским.

Британские политики осудили разгон мирной акции и потребовали объяснений у правоохранительных органов. Так, лидер Партии либеральных демократов Эд Дейви призвал комиссара полиции Лондона Крессиду Дик уйти в отставку. Министр внутренних дел Прити Патель попросила полицию предоставить отчет.

В ответ на это в полиции заявили, что задержали женщин якобы для того, чтобы уберечь жителей города от распространения коронавируса.

Мэр Лондона Садик Хан заявил, что он "не удовлетворен" объяснением, предоставленным столичной полицией по поводу столкновений в Клэпхэме, и попросил провести "полное независимое расследование" действий силовых структур в ходе демонстрации, передает Telegram-канал Sky News Breaking.

Отметим, похищение и убийство девушки вызвало в соцсетях и британской прессе настоящий скандал. Тысячи британок после этого трагического случая начали рассказывать о приставаниях, преследованиях и избиениях.

Как сообщал OBOZREVATEL, Сара Эверард пропала вечером 3 марта, когда шла по району Клэпхэм от своего друга домой. Ее тело позже нашли в графстве Кент под Лондоном. Обвинение в ее убийстве было предъявлено 48-летнему полицейскому. Также в совершении преступления подозревают его жену-украинку.