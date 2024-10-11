Зеленский прибыл в Ватикан для встречи с Папой Франциском. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский утром в пятницу, 11 октября, прибыл в Ватикан. Там у него запланирована встреча с Папой Римским Франциском.

Видео дня

Видео момента прибытия украинского лидера опубликовало Agence France-Presse. Как отмечает агентство, это вторая частная аудиенция Зеленского в Ватикане после встречи с Папой в мае 2023 года, хотя оба лидера также встречались на саммите G7 в июне этого года на юге Италии.

Как сообщал OBOZ.UA, поздно вечером в четверг, 10 октября Зеленский прибыл в Италию. В Риме он провел встречу с премьер-министром Джорджей Мэлони, темой переговоров был План победы Украины. Во время совместной пресс-конференции украинский лидер заявил, что РФ игнорирует реальную дипломатию и Формулу мира, предложенную Киевом. По его словам, если будет реализован План победы, Москва не сможет продолжать войну.

Зеленский сообщил, что представил План победы во время встреч с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, генсеком НАТО Марком Рютте, а также президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Также у Зеленского запланирован визит Германии. Ожидалось, что там он представит План победы всем партнерам на "Рамштайне", который должен был состояться 12 октября, но из-за урагана "Милтон" в США его перенесли.

Напомним, 10 октября с Папой Франциском в Ватикане встретился глава УГКЦ Святослав (Шевчук). Он "представил боль украинского народа" и "опасения на пороге зимы в контексте обстрелов гражданской инфраструктуры". Святослав также призвал противостоять милитаризации религии, что, в частности, наблюдается в РФ в условиях войны против Украины.