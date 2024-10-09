Зеленский в течение суток встретится с лидерами Великобритании, Франции, Италии и Германии: что известно

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 10 октября, начнет визиты в Великобританию, Францию, Италию и Германию. Он проведет переговоры с лидерами каждого из этих государств – Киром Стармером, Эммануэлем Макроном, Джорджей Мэлони, Олафом Шольцем.

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Кроме того, запланирована встреча с Папой Римским. Об этом Зеленский рассказал журналистам в хорватском Дубровнике, передает Офис президента.

Политик подчеркнул, что от этих ключевых партнеров "зависит военная составляющая нашего усиления".

Президент, как отмечается, проведет переговоры с каждым из четырех лидеров, а затем представит План победы всем партнерам во время встречи в формате "Рамштайн", который должен был состояться 12 октября, но из-за урагана "Милтон" в США встречу пришлось перенести.

Он выразил убеждение, что именно в формате "Рамштайн" лучше всего скоординировать со всеми партнерами реализацию конкретного содержания Плана победы, прежде всего военных пунктов, усиливающих Украину на поле боя.

В посольстве Франции в Украине сообщили, что Макрон примет Зеленского в Елисейском дворце 10 октября, передает Укринформ. Там отметили, что пятый с начала российской агрессии визит Зеленского в Париж состоится на следующий день после того, как Макрон посетил военный лагерь в регионе Гранд-Эст, где тренируется украинская бригада.

В то же время пресс-служба Святого Престола сообщила, что Папа Римский Франциск примет на аудиенции президента Украины утром 11 октября в Ватикане.

Встреча состоится в Апостольском дворце Ватикана примерно в 09:30 по местному времени. В этот же день Зеленский также встретится с главой Совета министров Италии Джорджей Мелони.

Как сообщал OBOZ.UA:

– в среду Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Хорватию и провел разговор с премьер-министром Андреем Пленковичем. Переговоры, в частности, касались оборонного сотрудничества, реабилитации раненых военных и восстановления Украины.

– На саммите в хорватском Дубровнике Зеленский также заявил, что документ "Основы мира", в котором будут изложены детальные условия для справедливого завершения войны, будет готов к ноябрю.

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