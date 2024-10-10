Зеленский прибыл в Рим и встретился с Мэлони. Фото и видео

Поздно вечером, 10 октября, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Италию. В Риме он сразу встретился с премьером Италии Джорджей Мэлони.

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Детали визита украинского лидера пока нет. Видео встречи было опубликовано в официальном YouTube канале Офиса президента.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский продолжает свой рабочий визит в Европу. В четверг, 10 октября, он провел встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Ранее в четверг, 10 октября, Зеленский заявил, что изложил свой план победы над российскими войсками во время встречи с премьер-министром Великобритании Кейром Стармером и главой НАТО Марком Рютте.

Кроме Франции и Великобритании, у президента запланированы визиты в Италию и Германию. Он проведет переговоры с лидерами каждого из этих государств. А также с Папой Римским – 11 октября в Ватикане.

Накануне стало известно, что заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", которое должно было состояться 12 октября, отложили. Новую дату пока не назвали. Зеленский отметил, что причина такого решения ясна – это удары стихии по США, а именно мощный ураган "Милтон".

Как сообщал OBOZ.UA:

– 9 октября в Хорватии президент Зеленский подтвердил, что получение приглашения в НАТО является частью Плана победы. По мнению главы государства, приглашение Украины в Альянс и будущее членство были бы реальными шагами к миру.

– Также во время визита в Хорватию украинский лидер заявил, что РФ избегает честной дипломатии, поэтому Киев и разработал свой План победы. В Кремле должны понять, что Россия больше никогда не покорит Украину.