Глава УГКЦ встретился с Папой Франциском в Ватикане: говорили о служении в условиях войны и агрессии России

В Ватикане Папа Римский Франциск встретился с главой Украинской греко-католической церкви Святославом (Шевчуком). Аудиенция состоялась 10 октября в Апостольском дворце.

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Святослав рассказал о вызовах пастырского служения во время войны, акцентировав внимание на гуманитарных проблемах и необходимости дальнейшей всесторонней поддержки нашей страны со стороны Святого Престола, сообщается на сайте УГКЦ. В Vatican News добавили: "Блаженнейший Святослав представил Папе боль украинского народа, в частности опасения на пороге зимы в контексте обстрелов гражданской инфраструктуры".

Глава УГКЦ заявил, что сегодня они должны противостоять милитаризации религии, что, к примеру, наблюдается в России в условиях агрессии против Украины.

Также греко-католической церкви нужно "открывать перед людьми Божье слово в условиях тяжелых испытаний, быть проповедниками надежды даже в безвыходных условиях войны".

Папа Римский получил благодарность за постоянную помощь и посредничество в процессе освобождения пленных (в частности, священников Ивана Галеты и Богдана Левицкого). Святослав рассказал Франциску об их ужасном опыте удержания в российских застенках и религиозной деятельности после освобождения.

Также украинец напомнил об уничтожении нашей гражданской инфраструктуры Российской Федерацией.

"Сегодня для всех очевиден факт, что "денацификация" означает уничтожение украинского народа, Украину без украинцев", – подчеркнул глава УГКЦ. Он поблагодарил Папу за его неоднократные осуждения ракетных ударов по гражданским объектам, попросил и дальше привлекать внимание международного сообщества к преступлениям РФ против украинского народа.

Франциск обещал поддерживать украинцев, задействовать все дипломатические механизмы Святого Престола для прекращения войны, "не дать миру забыть об Украине". Он согласился, что перед зимой нужно мобилизовать усилия.

Добавим: лидер УГКЦ находится в Риме для участия в Папском Синоде. В программе его рабочего визита в Ватикан и Италию предусмотрены встречи и с религиозными деятелями, и с представителями итальянского правительства.

Как сообщал OBOZ.UA, поздно вечером 10 октября в Италию прибыл президент Украины Владимир Зеленский. В столице этой страны он встретился с премьером Джорджей Мелони. Они обсудили наш План победы, подготовку конференции по восстановлению Украины, двухстороннее сотрудничество и другие темы.

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