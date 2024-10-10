Зеленский в Париже встречается с Макроном: договариваются об обеспечении большей поддержки Запада. Фото

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает свой рабочий визит в Европу. В четверг, 10 октября, он проводит встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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Об этом сообщают французские СМИ. Главной целью в рамках европейского тура Зеленского является обеспечение большей поддержки Запада перед президентскими выборами в США.

Журналисты добавляют, что Зеленский ищет военное и финансовое усиление во время 48-часовой поездки в Лондон, Париж, Рим и Берлин на фоне опасений сокращения поддержки в том случае, если Дональд Трамп станет новым президентом США уже в ноябре 2024 года.

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Украина переживает тяжелую зиму с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года, поскольку Россия наносит удары по энергосети страны и продвигается через восточную линию фронта.

Встреча с Макроном, которая стала пятой поездкой Зеленского в Париж с момента вторжения, преследовала цель подтвердить поддержку Францией Киева в его борьбе с Россией.

В Елисейском дворце уже заявили, что переговоры с Зеленским станут для Макрона возможностью "вновь подтвердить решимость Франции продолжать оказывать в долгосрочной перспективе и со всеми своими партнерами непоколебимую поддержку Украине и ее народу".

Журналисты добавляют, что переговоры состоялись после того, как в среду Макрон совершил чрезвычайно необычный визит в военный лагерь на востоке страны, точное место которого не разглашается, чтобы встретиться с частью бригады украинских войск, которую Франция тренирует.

Ранее в четверг, 10 октября, Зеленский заявил, что изложил свой план победы над российскими войсками во время встречи с премьер-министром Великобритании Кейром Стармером и главой НАТО Марком Рютте.

Напомним, кроме Франции и Великобритании, у президента запланированы визиты в Италию и Германию. Он проведет переговоры с лидерами каждого из этих государств. А также с Папой Римским – 11 октября в Ватикане.

Накануне стало известно, что заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", которое должно было состояться 12 октября, отложили. Новую дату пока не назвали. Зеленский заметил, что причина такого решения ясна – это удары стихии по США, а именно мощный ураган "Милтон".

Как сообщал OBOZ.UA:

– 9 октября в Хорватии президент Зеленский подтвердил, что получение приглашения в НАТО является частью Плана победы. По мнению главы государства, приглашение Украины в Альянс и будущее членство были бы реальными шагами к миру.

– Также во время визита в Хорватию украинский лидер заявил, что РФ избегает честной дипломатии, поэтому Киев и разработал свой План победы. В Кремле должны понять, что Россия больше никогда не покорит Украину.