Защищал мирное население: в боях на юге Ливана погиб сын защитника Украины. Фото

В боях на юге Ливана погиб боец Армии обороны Израиля Назар Иткин. 22-летний воин был сыном защитника Украины и отдал свою жизнь, защищая мирное население Израиля.

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Об этом сообщили главный раввин Украины Моше Реувен Асман и издание Israelinfo. Назар Иткин был солдатом спецподразделения "Эгоз".

"Старший сержант Назар Иткин из Кирьят-Аты, солдат подразделения "Эгоз", дивизия коммандос, погиб в бою на юге Ливана", – писали местные СМИ.

Отец Назара Давид Иткин, несмотря на свой немолодой возраст, с первых дней полномасштабного вторжения России в Украину встал на защиту нашей страны. Он пошел в тероборону, защищал Киевскую область, а позже принимал участие в боях на Харьковском направлении.

"С глубокой грустью выражаю соболезнования нашему прихожанину Давиду Иткину, его сын Назар погиб, защищая мирное население Израиля... Это еще одно из доказательств, что война в Украине и в Израиле – это одно общее горе", – отметил раввин.

Напомним: в ЦАХАЛ официально прокомментировали свои действия на юге Ливана. Там отметили, что "Хезболла" открыто заявляла, что планирует повторить прошлогоднее нападение на северной границе Израиля в еще больших масштабах. Чтобы они никогда не смогли совершить такое нападение, ЦАХАЛ принимает меры, в частности, начал операцию на юге Ливана.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Приемный сын главного раввина Украины Матитьягу (Антон) Самборский погиб, защищая наше государство от оккупантов. Его жизнь оборвалась во время вражеского обстрела 26 июля.

– Церемония прощания с Героем состоялась в Центральной синагоге столицы 12 сентября. Провести воина в последний путь и воздать ему уважение пришли родственники, друзья, а также посол Израиля в Украине.

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