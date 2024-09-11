На фронте погиб сын главного раввина Украины: церемония прощания состоится 12 сентября. Фото

В Киеве в четверг, 12 сентября, попрощаются с приемным сыном главного раввина Украины Матитьягу (Антоном) Самборским, погибшим защищая наше государство. Церемония прощания с Героем пройдет в Центральной синагоге столицы.

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Об этом Моше Румен Асман сообщил на своей странице в социальной сети Facebook. Вечная память и слава Герою!

"Завтра в Центральной синагоге состоится прощание с моим сыном Матитьягу (Антоном), погибшим на фронте защищая Украину", – сообщил главный раввин Украины.

По словам Моше Асмана, в 2002 году он с женой усыновил 11-летнего мальчика, оставшегося сиротой – Антона Самборского. Ему дали еврейское имя Матитьягу (Мотя) в честь героического лидера восстания Маккавеев против империи захватчиков более 2200 лет назад – события, которые легли в основу праздника Хануки.

"Мотя жил в нашей семье около 10 лет, а когда стал взрослым, решил жить самостоятельно. Он женился, и в мае этого года у него родилась дочь. Но через неделю после рождения ребенка Мотю призвали в армию. После быстрого курса молодого бойца сразу направили на передовую. Последний раз мы общались с Мотей 17 июля. А уже 24 июля во время боя он пропал без вести", – добавил Асман.

Как сообщал OBOZ.UA, в Сумской областной клинической больнице от полученных на фронте ранений скончался военный из Киевщины Дмитрий Дмитрашук. Сердце мужественного защитника Украины перестало биться 4 сентября.

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