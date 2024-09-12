Погиб на поле боя: в Киеве простились с сыном главного раввина Украины. Фото

В Киеве в четверг, 12 сентября, прошла церемония прощания с приемным сыном главного раввина Украины Матитьягу (Антоном) Самборским. Воин погиб во время вражеского обстрела 26 июля.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA. Вечная память и слава Герою!

Так, в Центральной синагоге Киева в четверг, 12 сентября, прошла церемония прощания с приемным сыном главного раввина Украины Матитьягу (Антоном) Самборским. Провести воина в последний путь и отдать ему дань уважения пришли родственники, друзья, а также посол Израиля в Украине.

Семья раввина усыновила Матитьягу в 2002-м, когда ему было 11 лет. Мальчика, оставшегося сиротой, звали Антон Самборский. Семья Асман дала сыну еврейское имя Матитьягу (Мотя) в честь героического лидера восстания Маккавеев против империи захватчиков более 2200 лет назад –события, которые легли в основу праздника Хануки, объяснял Асман.

Матитьягу был призван в ряды ВСУ в мае 2024 года, и в этом же месяце у него родилась дочь Эвелина. Воин погиб 26 июля под Георгиевкой возле Покровска во время вражеских минометных обстрелов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Сумской областной клинической больнице от полученных на фронте ранений скончался военный с Киевщины Дмитрий Дмитрашук. Сердце мужественного защитника Украины перестало биться 4 сентября.

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