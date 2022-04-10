Западная разведка узнала о планах РФ по вторжению в Украину еще летом 2021 года – BBC

Западная разведка заранее знала, что в России разрабатывают план полномасштабного вторжения в Украину. Первые признаки подготовки начали фиксировать весной прошлого года, однако тогда аналитики плохо понимали истинные намерения Кремля. Но летом 2021-го все изменилось.

Как пишет BBC, сбором данных занимались спецслужбы США и Великобритании. Точное происхождение информации остается засекреченным, однако официальные лица предполагают, что их получили из нескольких источников.

"Летом мы увидели, как небольшая группа чиновников планирует полномасштабное вторжение", – сказал один из представителей иностранной разведки.

Осенью на уровне президента Джо Байдена было принято решение обнародовать собранные данные. А в начале ноября наступил решающий момент, когда в Москву приехал директор ЦРУ Уильям Бернс и предупредил, что знает о планах Кремля.

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Власти Великобритании сначала скептически воспринимали возможность крупной войны в Европе, однако все поменялось, когда в конце года Объединенный разведкомитет подтвердил вероятность вторжения.

Затем Лондон поделился с Киевом информацией о планах Кремля поставить марионеточное правительство в Киеве, а США сообщили украинским партнерам о намерениях Москвы создать повод для вторжения, например, провести операцию под ложным флагом.

Официальные лица считают, что влияния разведки не хватило, чтобы остановить вторжение, однако нарушило его планы – реакция Запада была более единой и быстрой, было четко ясно, кто агрессор.

В то же время западные разведки ошиблись, когда думали, что ВСУ спасуют. По словам собеседника издания, россияне "искренне верили, что их встретят с поднятыми флагами".

Как сообщал OBOZREVATEL, данные украинской разведки указывают на то, что оккупанты сейчас перегруппировываются на востоке Украины. После этого захватчики намерены продвигаться в сторону Харькова.