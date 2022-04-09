Российские войска 'перегруппировываются' перед наступлением на Харьков, – глава разведки

Данные украинской разведки указывают на то, что российские оккупанты сейчас перегруппировываются на востоке Украины. После этого захватчики намерены продвигаться в сторону Харькова.

Россияне также осуществляют перегруппировку в направлении Изюма Харьковской области. Об этом корреспонденту CNN сказал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов.

"Они планируют наступать в первую очередь на Харьков. Они попытаются добить город Мариуполь и только после этого могут попытаться инициативно наступать на Киев", – сказал он.

Кроме того, чтобы компенсировать свои значительные потери в Украине, армия РФ перебрасывает дополнительные войска в Белгород (Россия), откуда передислоцирует их на Харьковщину.

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В целом же, по словам Буданова, в войне против Украины проявились слабые стороны российской армии. У них возникли большие проблемы с наступлением из-за трудностей в логистике, а в районе Киева оккупанты потерпели серьезное поражение.

Однако война продолжается и Украине нужна серьезная военная поддержка со стороны союзников, чтобы наши воины могли эффективнее противостоять российской агрессии. Глава ГУР отметил, что речь идет о тяжелой артиллерии, зенитно-ракетные комплексах и боевых самолетах

"Украине нужна действительно серьезная поддержка тяжелыми вооружениями, и она нужна нам не завтра, она нужна нам сегодня", – подчеркнул Буданов.

Как сообщал OBOZREVATEL, советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что российские оккупанты все еще хотят захватить Харьков, но ничего у них не выйдет. Вряд ли враг сумеет собрать необходимое количество солдат для выполнения этой задачи.