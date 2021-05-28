Заключение Протасевича является актом государственного терроризма и варварства – Сенат Польши

Сенат Польши 27 мая единогласно поддержал резолюцию с осуждением принудительной посадки рейса Ryanair в Минске и заключения независимого журналиста Романа Протасевича. За документ проголосовали 99 сенаторов.

Как говорится на сайте Сената, его члены призвали самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко прекратить репрессии и нарушение "элементарных принципов международного права и цивилизованного мира".

"Принудительная посадка в Минске рейса Ryanair 23 мая для заключения независимого журналиста Романа Протасевича была актом государственного терроризма и беспрецедентного варварства", – отмечается в резолюции.

Сенаторы одобряют политическое решение Европейского совета о расширении санкций в отношении режима Лукашенко, отметив, что это должно стать первым шагом в построении стратегии для эффективного противодействия его репрессивной политике.

По мнению Сената, после этого должны быть применены быстрые и масштабные санкции против белорусских чиновников, причастных к репрессиям.

Документ также призывает европейские институты, парламенты других стран и международные организации объединить усилия для давления на Лукашенко и освобождения белорусских политзаключенных, в том числе активистов польского меньшинства Беларуси.

Как писал OBOZREVATEL:

в Минске 23 мая после срочной посадки самолета задержали журналиста Романа Протасевича, который является основателем известных оппозиционных каналов в Telegram NEXTA и "Беларусь головного мозга".

Они, в частности, освещали протесты, которые всколыхнули страну после якобы победы Александра Лукашенко на президентских выборах.