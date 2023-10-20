За время войны Израиля и ХАМАС убили уже 21 журналиста

Во время войны Израиля и ХАМАС погиб уже по меньшей мере 21 представитель средств массовой информации. Еще восемь журналистов получили ранения, а трое пропали без вести или были задержаны.

Об этом, ссылаясь на информацию из собственных источников в регионе и сообщений СМИ, сообщил Комитет защиты журналистов, некоммерческая организация, отстаивающая права прессы во всем мире. Отмечается, что среди указанного количества погибших было 17 палестинцев, трое израильтян и один ливанец.

В организации подчеркнули, что продолжают отслеживать случаи гибели журналистов, а также расследуют неподтвержденные сообщения об их убийстве, пропаже без вести, задержании или ранении.

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Напомним, посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук сообщил, что в результате атак террористической организации ХАМАС в стране погибли 18 граждан Украины. По состоянию на 19 октября данные о 23 жертвах-украинцах не подтверждены.

Дипломат признал, что Украина остается на втором месте после США по количеству жертв в результате боевых действий в Израиле. Эвакуировано из страны около 450 наших граждан.

Среди погибших, в частности, 24-летняя гражданка Украины Лейла Хижи. Уроженка украинского города Харькова была с дочерью в доме родителей мужа, когда в здание попала ракета.

Как сообщал OBOZ.UA:

– СМИ сообщили, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) получила "зеленый свет" для проведения наземной операции в секторе Газа. Первой и основной задачей для израильских военных является уничтожение террористов ХАМАС.

– Армия обороны Израиля ликвидировала единственную женщину в руководстве ХАМАС вдову соучредителя ХАМАС Джамиль аль-Шанти. Через год после ликвидации мужчины в 2004 году она стала депутатом парламента и вошла в состав политбюро ХАМАС.

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