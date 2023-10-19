"Подтвержденная информация": посол уточнил, сколько украинцев погибло в Израиле в результате атак ХАМАС

В Израиле в результате атак террористической организации ХАМАС погибло 18 граждан Украины. По состоянию на 19 октября данные о 23 жертвах-украинцах не являются подтвержденными.

Об этом заявил посол нашего государства в Израиле Евгений Корнийчук, выступая в эфире телемарафона. Он утверждает, что сообщения о гибели 23 наших граждан не соответствуют действительности.

"У нас подтверждена информация о 18 погибших, не 23. Эта информация [о гибели 23 украинцев] не соответствует действительности", – сказал посол.

В то же время он признал, что Украина остается на втором месте после США по количеству жертв в результате боевых действий в Израиле. Эвакуировано из страны около 450 наших граждан.

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Напомним: днем ранее, 18 октября, посол Израиля в Украине Михаэль Бродский заявил, что, согласно отчетам израильской стороны, боевиками ХАМАС якобы были убиты 23 украинца.

Нападение террористов на страну началось рано утром 7 октября, на следующий день после 50-й годовщины начала Войны Судного дня.

Как писал OBOZ.UA:

– Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден 18 октября посетил Тель-Авив. Там он провел ряд переговоров и пообещал беспрецедентный пакет оборонной помощи израильскому правительству.

– США собрали разведданные, указывающие на то, что взрыв на территории больницы Аль-Ахли в секторе Газа 17 октября был вызван боевиками группировки "Палестинский исламский джихад". Из-за ракеты, попавшей по зданию медучреждения, погибли сотни людей.

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