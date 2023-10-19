ЦАХАЛу разрешили начать наземную операцию в секторе Газа – СМИ

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) получила "зеленый свет" на проведение наземной операции в секторе Газа. Первым и основным заданием для израильский военных является уничтожение террористов ХАМАС.

Об этом сказал член кабинета безопасности Израиля в четверг, 19 октября. Его слова процитировало издание ABC News. Он отметил, что военным разрешили начать операцию, когда они будут готовы.

Министр экономики Израиля Нир Баракат отметил, что "заложники и жертвы среди гражданского населения будут второстепенными по сравнению с уничтожением ХАМАС, даже если на это уйдет год".

Отвечая на вопрос о километрах подземных туннелей, построенных ХАМАС под сектором Газа, он сказал, что они станут "самым большим кладбищем в мире".

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"Мы приложим все усилия, чтобы вернуть наших заложников, вернуть наших заложников живыми, но первым и последним приоритетом является уничтожение ХАМАС", – отметил Баракат.

В то же время министр сельского хозяйства Ави Дихтер отметил, что ХАМАС и "Исламский джихад" вместе насчитывают около 50 тысяч боевиков.

Как пишет издание, террористы ХАМАС утверждают, что удерживают некоторых или всех израильских заложников, взятых ими в плен, именно в подземных тоннелях.

15 октября в The New York Times писали, что армия Израиля перенесла наземную операцию в секторе Газа, которую должна была начать 14 октября. Вторжение было отложено на несколько дней из-за погодных условий.

В частности, как говорили источники журналистов среди израильских военных, пасмурная погода усложнила бы обеспечение воздушного прикрытия сухопутных войск пилотам и операторам беспилотников. Во время операции ЦАХАЛ будут использовать танки, саперов и спецназ, а защиту сухопутным войскам будут обеспечивать боевые самолеты, вертолеты, БПЛА и и артиллерия, которые будут вести огонь с земли и моря.

ЦАХАЛ отмечает, что их цель – уничтожение группировки ХАМАСа и ликвидация его лидеров, ответственных за нападение на Израиль 7 октября.

Как сообщал OBOZ.UA, корреспондент по вопросам безопасности издания ВВС Фрэнк Гарднер назвал четыре фактора, почему Израиль до сих пор не начал наземную операцию в секторе Газа. Первым он назвал фактор Джо Байдена, который просит Израиль о сдержанности. Второй фактор – иранский, третий – гуманитарный.