Осталась маленькая дочь: в секторе Газа погибла 24-летняя украинка

В Секторе Газа 17 октября погибла 24-летняя гражданка Украины Лейла Хижи. Уроженка украинского города Харьковабыла с дочкой в доме родителей мужа, когда в здание попала ракета.

Ее супруг в это время находился в Египте. Об этом говорится в материале издания Грати.

По данным журналистов, Лейла и ее маленькая дочь получили ранения и попали в больницу. Однако медики не смогли спасти девушку.

Журналисты выяснили, что Лейла Хижи родилась в Харькове в 1999 году. Ее мать – украинка Светлана Куликова, а отец – палестинец Гхази Хижи. Мужчина приехал в Украину на учебы и здесь познакомился с будущей супругой. В Палестину они переехали после того, как Гхази окончил учебу.

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Лейла Хижи поступила в Женский колледж университета Аль-Азхар в Каире и окончила его в 2021 году. Спустя год она вышла замуж и работала в салоне красоты.

Брат девушки, Заид Хижи, рассказал, что после того, как семья выехала из Харькова, у Лейлы оставалось только украинское свидетельство о рождении. В июле 2022 года она обратились в украинское консульство в Турции, чтобы получить паспорт. Однако процесс затянулся из-за того, что адрес прописки Лейлы в Украине находился на территории, которая на тот момент была оккупирована россиянами.

Из Турции Лейла с мужем отправились в Египет. Позже девушка вернулась в Газу, где родила дочь Елену. Супруг оставался в Египте.

С начала время боевых действийЛейла с дочерью находились в Газе. Семья украинки сразу попросила помочь с эвакуацией. Однако получали отказы и советы "набраться терпения".

"Утром 17 октября Лейла была с дочкой в доме родителей мужа, когда в здание попала ракета. Обе были ранены, их увезли в больницу, куда вечером поступили около ста раненых после взрыва во дворе больницы Аль-Ахли, где погибло, по разным данным, от 300 до 500 человек. Лейлу спасти не смогли", – говорится в материале.

Семья обратилась в украинское консульство в Египте с просьбой помочь вывезти дочь Лейлы к отцу, однако эвакуация украинцев постоянно откладывается.

Как писал OBOZ.UA, в Израиле в результате атак террористической организации ХАМАС погибло 18 граждан Украины. По состоянию на 19 октября данные о 23 жертвах-украинцах не являются подтвержденными. Об этом заявил посол нашего государства в Израиле Евгений Корнийчук.

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