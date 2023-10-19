ЦАХАЛ ударом по Газе ликвидировал главу сил нацбезопасности сектора и единственную женщину в руководстве ХАМАС

Армия обороны Израиля уже почти две недели подряд продолжает ликвидировать руководящий состав террористической организации ХАМАС. За последнее время в секторе Газа были убиты множество высокопоставленных чиновников, а накануне ЦАХАЛ ликвидировал единственную женщину в руководстве ХАМАС.

Речь идет о вдове соучредителя ХАМАС Джамиле аль-Шанти. Об этом сообщает издание The Times of Israel (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

О гибели Джамиле аль-Шанти первые заявили палестинские СМИ в секторе Газа. Вдова соучредителя ХАМАС Абдель Азиза аль-Рантиси была первой женщиной, избранной в политическое бюро террористической группировки. По предварительным данным, аль-Шанти погибла в результате авиаудара ЦАХАЛ.

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Аль-Шанти была избрана в высший руководящий орган ХАМАС в 2021 году. Через год после ликвидации мужа в 2004 году она стала депутатом парламента и вошла в состав политбюро ХАМАС.

По информации СМИ, связанных с ХАМАС, аль-Шанти являлась символом этой террористической организации. При этом отмечается, что она вряд ли в значительной степени могла влиять на принятие решений.

Также сообщается о гибели еще одного высокопоставленного чиновника ХАМАС. В результате израильского авиаудара был ликвидирован глава палестинских сил национальной безопасности в секторе Газа Джихад Мухейсен. Террориста ликвидировали в результате удара по району Шейх Радван города Газа.

Напомним, вслед за визитом президента США Джо Байдена в Израиль прибыл премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Глава британского правительства намерен потребовать как можно скорее открыть маршрут для доставки гуманитарной помощи из Египта в сектор Газа, а также предоставить возможность гражданам Великобритании покинуть территорию анклава.

Как сообщал OBOZ.UA, боевики ХАМАС не прекращают наносить ракетные удары по инфраструктуре Израиля и продолжают держать в заложниках мирных жителей.

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