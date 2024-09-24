Явного лидера нет: в США провели новый соцопрос о победителе выборов президента

Выборы президента США в 2024 году обещают быть очень напряженными. Последний социологический опрос свидетельствует о том, что шансы кандидатов в президенты США – вице-президента Камалы Харрис и бывшего президента Дональда Трампа – практически равны.

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Об этом сообщает американский телеканал CNN. Согласно результатам, 48% избирателей поддерживают Харрис, в то время как 47% готовы отдать голос за Трампа.

Кроме того, около 2% респондентов планируют голосовать за либертарианца Чейза Оливера, а 1% – за кандидата от Партии зеленых Джилл Стайн.

CNN также отмечает, что 72% сторонников Трампа считают, что скорее поддерживают его, чем голосуют против Харрис, тогда как 60% сторонников Харрис имеют аналогичную позицию по отношению к Трампу.

Эти результаты являются существенным сдвигом по сравнению с летними опросами. Ранее, когда президент Джо Байден лишь объявил о выходе из соревнований, поддержка Харрис среди избирателей была разделена поровну между поддерживавшими ее и выступавшими против Трампа. В ранних опросах поклонники Байдена признавались, что их выбор в значительной степени базировался на желании помешать Трампу вернуться к власти.

Напомним, кандидат в президенты США от Демократической партии, вице-президент Камала Харрис опередила своего конкурента от Республиканской партии Дональда Трампа после состоявшихся 11 сентября дебатов. Согласно опросу, проведенному 12 сентября, отрыв составляет 5%.

Камалу Харрис поддержала самая успешная певица в мире Билли Айлиш. Она призывает фанатов голосовать за Харрис на досрочных выборах. 18 сентября состоялся Национальный день регистрации избирателей, из-за чего можно проголосовать за желаемого будущего президента ко дню начала самих выборов в ноябре.

Первая публичная дискуссия между Харрис и Трампом состоялась 11 сентября. Дебаты продолжались 90 минут в прямом эфире в Национальном конституционном центре Филадельфии. До этого оба никогда не встречались тет-а-тет и даже не разговаривали по телефону. Во время обмена мнениями демократка раздражала и насмехалась над республиканцем, заявляя, что из-за него международный военный преступник "Путин сидел бы в Киеве".

Как сообщал OBOZ.UA, известный своими точными прогнозами президентских выборов в США историк и профессор Алан Лихтман, которого часто называют "Нострадамусом американских выборов", предсказал, кто победит на предстоящих выборах в США. Он считает, что Белый дом возглавит кандидат от Демократической партии Камала Харрис.

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