Харрис увеличила отрыв от Трампа после дебатов: результаты опроса

Кандидат в президенты США от Демократической партии, вице-президент Камала Харрис опережает своего конкурента от Республиканской партии Дональда Трампа после дебатов, которые состоялись 11 сентября. Сейчас отрыв составляет 5%.

Видео дня

Об этом свидетельствует опрос Reuters/Ipsos. Согласно результатам опроса, который завершился в четверг, 12 сентября, по мнению большинства избирателей, Харрис победила в дебатах.

Вице-президент США опережает бывшего президента со счетом 47% против 42% (на 5%). Ранее перед дебатами разрыв между ними был 4%.

В материале говорится, что 53% респондентов, которые хотя бы что-то слышали о дебатах, сказали, что победила Харрис, а 24% сказали, что победил Трамп. Остальные сказали, что ничего не слышали о дебатах или не ответили.

Около 52% тех, кто был знаком с дебатами, сказали, что Трамп запинался и не выглядел сообразительным, о Харрис так сказали всего 21% опрошенных. Около 52% избирателей сказали, что Харрис "произвела впечатление человека с более высокой моральной целостностью", по сравнению с 29%, которые сказали то же самое о Трампе.

Также акцентируется, что "многие республиканцы также не были уверены" в выступлении Трампа во время дебатов. 53% избирателей-республиканцев признали, что экс-глава Белого дома победил, когда о победе Харрис сказал 91% демократов.

"Среди республиканцев 31% сказали, что никто не выиграл, а 14% сказали, что Харрис победила Трампа", – добавляют в Reuters.

В опросе приняло участие 1690 взрослых американцев по всей стране, в том числе 1405 зарегистрированных избирателей. Погрешность составляет около трех процентных пунктов для зарегистрированных избирателей.

Напомним, что утром 11 сентября состоялись дебаты между вице-президентом от Демократической партии Камалой Харрис и экс-президентом от Республиканской партии Дональдом Трампом. Это событие стало ключевым моментом президентской гонки США, голосование на которой состоится 5 ноября.

Дебаты не прошли без упоминаний об Украине и российском вторжении. Трамп в очередной раз повторил, что окончит войну в Украине еще до того, как зайдет в Белый дом, а также снова выдал, что если бы был президентом Штатов, то Путин не напал бы.

Харрис со своей стороны раскритиковала "мирный план" Трампа и его обещания закончить войну за 24 часа. Это окончание, по ее словам, будет состоять в том, что Трамп просто откажется от поддержки Украины.

Харрис также ответила на упреки экс-президента по поводу того, что после ее поездок в Киев Путин начал полномасштабную войну.

Как сообщал OBOZ.UA, опрос, результаты которого опубликовали 9 сентября, показал, что Дональд Трамп и Камала Харрис фактически сравняли шансы перед последними неделями выборов. Республиканец опережает демократку на один процентный пункт – 48% против 47% в пределах погрешности опроса в три процентных пункта.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!