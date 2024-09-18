Самая успешная певица в мире поддержала Камалу Гаррис в предстоящих выборах. Видео

Всемирно-известная певица Билли Айлиш, которую в 2024 году признали самой успешной среди всех артистов на планете, сообщила о своем фаворите на предстоящих выборах в президенты США. Она призывает фанатов голосовать за кандидата Камалу Гаррис на досрочных выборах.

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Вчера в Америке состоялся Национальный день регистрации избирателей, из-за чего можно проголосовать за желаемого будущего президента до дня начала самих выборов в ноябре. Поэтому Билли Айлиш и ее брат-продюсер Финнеас О'Коннелл опубликовали ролик в Instagram, в котором призвали американцев избрать представителей от партии демократов – Камалу Гаррис и Тима Вальца, который может стать вице-президентом.

"Сегодня Национальный день регистрации избирателей и мы просим вас присоединиться к нам и зайти на iwillvote.com, чтобы проверить свой статус и проголосовать досрочно, как это делаем мы. Мы голосуем за Камалу Гаррис и Тима Вальца", – сообщили артисты.

Как отмечает певица, они видят женщину в должности президента из-за того, что Демократическая партия "борется за нашу репродуктивную свободу, нашу планету и нашу демократию".

Финнеас О'Коннелл также объяснил, почему он с сестрой против победы республиканцев на выборах. Их напрягает возможность существования "Проекта 2025", что предполагает создание опасных для американцев реформ и предоставление президенту неограниченной власти.

"Мы не можем позволить экстремистам контролировать нашу жизнь, наши свободы и наше будущее. Единственный способ остановить их и опасную повестку дня "Проекта 2025" – проголосовать и выбрать Камалу Гаррис. Голосуйте так, будто от этого зависит ваша жизнь, потому что это действительно так", – говорит он.

Еще одна популярная певица призвала американцев голосовать за Камалу Гаррис на выборах – Тейлор Свифт. Она лишь рассказала, за кого отдаст свой голос, но этот жест важен для будущего государства, ведь что Гаррис, что Трамп имеют высокие шансы на победу. Так как у Тейлор Свифт самая большая фанатская база в мире – ее вмешательство в политические вопросы заставит большое количество людей перейти на сторону Камалы Гаррис.

Из-за этого жеста Дональд Трамп уже успел публично выразить свою ненависть к артистке. Он коротко и лаконично произнес: "Я ненавижу Тейлор Свифт!" Позже во время церемонии награждения "Эмми 2024" певица и актриса Селена Гомес вступилась за подругу в своей речи. Что именно она сказала – читайте по ссылке.

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