Дебаты в США: как Харрис раздражала и насмехалась над Трампом, из-за которого 'Путин сидел бы в Киеве'

Состоявшиеся утром 11 сентября дебаты между вице-президентом от Демократической партии Камалой Харрис и экс-президентом от Республиканской партии Дональдом Трампом – ключевой момент президентской гонки США, голосование на которой состоится 5 ноября.

Видео дня

90-минутные дебаты в прямом эфире в Национальном конституционном центре в Филадельфии – первая личная встреча Трампа и Харрис, которые никогда до этого не встречались тет-а-тет и даже не разговаривали по телефону.

Опрос перед началом встречи показывает, что у обоих кандидатов есть равные шансы на победу, поэтому на результат кампании может повлиять любая ошибка.

О том, как прошли теледебаты между Трампом и Харрис и как их результаты могут повлиять на ход предвыборной кампании, – в материале OBOZ.UA.

Перед началом

Харрис шла на дебаты, наслаждаясь неким медовым месяцем после того, как Байден покинул гонку. Она стремительно поднялась в опросах на волне демократического энтузиазма, поэтому ее главная цель во время встречи с Трампом в прямом эфире состояла в том, чтобы избежать чего угодно, что могло бы резко положить конец этому благоприятному импульсу.

Дебаты стали вызовом для Харрис еще и потому, что ей пришлось отвечать за политику Джо Байдена, одновременно демонстрируя, что она не просто будет следовать по пути нынешнего президента. Это важный момент, ведь опросы показывают, что многие американцы жаждут перемен. Так, недавний опрос The New York Times и Сиенского колледжа продемонстрировал – 61% вероятных избирателей хотят, чтобы следующий президент имел серьезные отличия по сравнению с Байденом. При этом пока только 25% считают, что этому соответствует именно Харрис, тогда как 53% указали на Трампа.

Для Дональда Трампа дебаты были лучшим шансом восстановить свою позицию в президентской гонке и показать, что замена Байдена на Харрис никаких изменений американцам не принесет. Главные угрозы для него – пожилой возраст и способность не терять хладнокровие во время своего выступления. Поскольку Байден выбыл из гонки, возрастная политика перевернулась с ног на голову. Сейчас уже Трамп является самым старым человеком, когда-либо баллотировавшимся в президенты от большой партии. В свои 78 лет бывший президент демонстрирует больше энергии, чем Байден в 81-м, но он тоже путает имена и факты. Так, недавно он перепутал Никки Хейли и Нэнси Пелоси, неоднократно заявлял, что победил Барака Обаму, а не Хиллари Клинтон, и, утверждая, что он психически здоров, неправильно назвал своего бывшего врача.

Замена Байдена на Харрис оправдала себя и сильно раздражает Трампа

Главный результат дебатов – они стали самым убедительным подтверждением того, что демократы поступили правильно, отодвинув Байдена в сторону в пользу своего вице-президента. И дело даже не в том, что Харрис победила, а так считают 63% зарегистрированных зрителей CNN. Это же признал как республиканский Fox News, так и трамповский сторонник, предприниматель Илон Маск. С того момента, как Камала Харрис вышла на сцену Национального центра конституции, чтобы пожать руку Дональду Трампу, она доказала, что является оппонентом, которым не смог бы быть Байден – энергичным и в некоторой степени дискуссионно злым. Она не раз бросала на него взор. Трамп упорно смотрел вперед. Это было одно из ключевых отличий от прений Трампа с Байденом, который часто выглядел вялым на разделенном экране телевизора.

Неудивительно, что Трамп постоянно пытался вернуть разговор к действующему президенту. К примеру, когда обсуждали вопросы войны в Украине. По его словам, он хорошо знает российского диктатора Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского и они уважают его. "Они уважают меня и не уважают Байдена. За что его уважать?" – сказал он. Харрис в ответ напомнила Трампу, что на выборах он борется с ней, а не с Байденом.

Или когда, вдруг разозлившись, Трамп выпалил: "Они выбросили Байдена из кампании, как собаку. Мы даже не знаем. Он наш президент? У нас есть президент, который не знает, что он жив".

Продемонстрировав подготовку и навыки бывшего прокурора, Харрис решительно выступила против Трампа – наиболее страстно атакуя его по абортам, миграции и внешней политике. В какой-то момент Харрис заявила, что мировые лидеры "смеются" над Трампом.

Украина: Харрис следует в русле Байдена, а у Трампа нет никакого плана

Трамп в очередной раз заявил, что сможет завершить российско-украинский "конфликт" еще до инаугурации. По словам Харрис, Украина бы уже проиграла, будь он президентом.

В общей сложности Трамп дважды уклонился от ответа на вопрос, желает ли он победы Украине в войне против России, заявив, об угрозе ядерной войны. Что может свидетельствовать только об одном – никакого плана, кроме какого-то типа пацанского разговора с Зеленским и Путиным, у Трампа нет. Размытые высказывания в очередной раз подтверждают опасения Украины, что он прекратит военную и экономическую помощь стране в случае переизбрания.

"Я думаю, что в пользу США закончить этот военный конфликт. Я хочу, чтобы война прекратилась. Я хочу спасти жизни, которые напрасно тратятся — людей убивают миллионами", — сказал Трамп.

Далее он заявил, что в случае избрания будет вести очень уважающие его переговоры с Зеленским и Путиным о соглашении еще до того, как станет президентом, и сказал, что США "играют с Третьей мировой войной".

Камала Харрис сразу набросилась на его высказывание, заявив, что если бы Трамп был президентом в момент начала конфликта, то "Путин сидел бы в Киеве и смотрел на остальную Европу", и что при таком сценарии российский президент двинулся бы дальше в Польшу.

Гаррис сказала, что мирный план Трампа – это просто решение капитулировать перед Москвой. "Я считаю, что причина, по которой Дональд Трамп говорит, что эта война закончится в течение 24 часов, заключается в том, что он просто сдастся... А мы, американцы, не такие. Я встречалась с Зеленским за несколько дней до полномасштабного вторжения , я ему передала разведданные о том, как они могут себя защищать. Мы бы объединили 50 стран в помощи Украине. , что он не президент. Путин, его друг, уже съел бы его на обед", – сказала она.

Харрис готова к бою

Накануне встречи Харрис отмечала, что бывший президент вернется к личным нападкам и оскорблениям во время дебатов, как он это делал ранее с бывшим госсекретарем Хиллари Клинтон и президентом Байденом.

Хотя дебаты начались с рукопожатия, но за почти двухчасовой эфир они не раз переходили на личности, причем демократка делала это даже чаще своего оппонента. Харрис точно знала, на что рассчитывала, когда смеялась над Трампом, говоря, что толпы людей покидают его митинги "от скуки и усталости". Она знала, что он не сможет удержаться и будет оправдываться, что на самом деле его толпа больше.

Хотя Трамп начал первым, заявив, что Байден постоянно проводит время на пляже, а Харрис хорошо научил "ее отец – профессор экономики-марксист". В ответ вице-президент предложила зрителям сходить на митинг Трампа, чтобы послушать вымышленную информацию, но отметила, что посетители покидают митинги ранее запланированного от скуки. Харрис затронула тему, вокруг которой его Трампа кажется особенно уязвимым — размер любви толпы к экспрезиденту.

"Он говорит о вымышленных персонажах, таких как Ганнибал Лектер. Он говорит, что ветряные мельницы вызывают рак… И вы также заметите, что люди начинают уходить с его митингов раньше усталости и скуки", — сказала Гаррис.

После того, как она унизила масштабы митингов Трампа, республиканец, которому советовали сохранять спокойствие и самообладание, не смог сдержаться и уже казался обиженным ребенком: "Люди не покидают мои митинги. У нас самые большие митинги, самые невероятные митинги в истории политики", — настаивал Трамп, а Харрис смотрела на это, улыбаясь и качая головой, как учитель во время оправданий первоклассника. Не найдя ничего лучшего, республиканец в ответ просто назвал ее худшей вице-президентом в истории и возложил вину на Демократическую партию за совершенное покушение, заявив, что "получил пулю в голову" из-за риторики демократов в его адрес.

Но на этом троллинг Трампа не кончился. Высмеивая его статус на мировой арене, Гаррис заявила, что мировые лидеры смеются над ним — шпилька, направленная прямо на его личную неуверенность.

"Я разговаривала с военачальниками, некоторые из которых работали с тобой, и они говорят, что ты позоришь страну", – сказала политик.

Опровергать это Трамп, всегда заявляющий, что его все боятся, любят и уважают одновременно, взялся с помощью довольно сомнительного персонажа - лидера Венгрии Виктора Орбана. По словам Трампа, когда у Орбана спросили, почему в мире все рушится, а раньше такого не было, тот ответил, что "вам нужен Трамп как президент. Все боялись его. Китай боялся его, Северная Корея боялась и Россия тоже". За этим ответом Харрис опять же наблюдала над ее уже фирменной улыбкой издевательства. Учитывая статус Орбана в ЕС, упоминание о нем выглядело довольно смешно.

Неправда Трампа

Перед началом дебатов Камала Харрис ожидала, что бывший президент "солжет" и готовится к "лжи". Так и случилось, но кажется, что даже команда Гаррис не могла предположить, что Трамп вспомнит о "миллионах и миллионах" нелегальных мигрантов, "едящих собак и кошек".

Трамп на всю Америку начал выбрасывать безосновательные утверждения, оживляющие его митинги — в том числе новую идею, что гаитянские мигранты в Огайо похищают и съедают домашних животных коренных американцев. Эти его утверждения сразу же были опровергнуты ведущими. Сделав такое "шокирующее", а действительно комическое заявление, Трамп фактически помог избежать большей дискуссии по вопросам иммиграции, что остается уязвимым местом для демократов и Харрис.

Украина остается для США важной темой

"Главный результат дебатов – Трамп не сказал ничего нового, а Харрис победила, она выглядела более зрелой, как политик, в этих дебатах. Она заняла четкую проукраинскую позицию. Это было важно. Трамп же уклонился два раза от конкретного ответа на вопрос о войне. В общем, было заметно, что все-таки тема Украины выглядела довольно значимо. Для нас это такой выигрыш, что мы остаемся в информационной повестке дня Соединенных Штатов" – такое мнение в эксклюзивном комментарии для OBOZ.UA выразил народный депутат Украины, председатель парламентского Комитета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко.

По мнению политика, заявление Трампа, что он решит вопрос прекращения войны еще до того, как станет президентом, связанным с одной целью – выиграть выборы. Это часть его предвыборной риторики. Ничего столь серьезного за этим не стоит.

Если говорить в целом о влиянии результатов этих дебатов, то они существенно не повлияют на результат голосования. На мой взгляд, возможно, Харрис получит где-то полпроцента-процент в этой предвыборной борьбе. То есть существенное влияние результат этих дебатов не будет иметь на выборы. Потому что у Трампа уже сформировался свой ядерный электорат, который не будет менять мнение по отношению к нему. Конечно, есть какие-то колеблющиеся американцы, но я не думаю, что их очень много", – отметил Мережко.