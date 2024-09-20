Трамп или Харрис: профессор, предсказавший победу Байдена, спрогнозировал, кто выиграет выборы в США

Известный своими точными прогнозами президентских выборов в США историк и профессор Аллан Лихтман, которого часто называют "Нострадамусом американских выборов", предсказал, кто победит на предстоящих выборах в США. Лихтман считает, что новой главой Белого дома станет кандидат от Демократической партии Камала Харрис.

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Об этом он заявил в видео для The New York Times (NYT). Основатель научного метода, правильно предсказавший результаты 9 из 10 последних президентских выборов в США, уверен, что результат нынешней гонки фактически предрешен.

77-летний Лихтман считает, что, если не произойдет никаких неожиданных событий, Камала Харрис в ноябре одержит победу над своим оппонентом Дональдом Трампом.

"Камала Харрис станет следующим президентом Соединенных Штатов – по крайней мере, такой мой прогноз относительно результата этой гонки", – рассказал профессор.

Историк Аллан Лихтман разработал специальную методологию прогнозирования выборов под названием "13 ключей к Белому дому". По этому подходу, победа достается тому кандидату, который получает более половины из этих "ключей". Они включают такие критерии, как "харизматичность политика", "отсутствие скандалов", "стабильность экономики в кратко- и долгосрочной перспективе", "успехи во внешней политике" и другие факторы, на которые можно дать только положительный или отрицательный ответ.

Согласно этой методологии, Харрис получает 8 ключей в свою пользу, тогда как у кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа их всего 3.

Этот подход позволил Лихтману точно предсказать результаты почти всех президентских выборов с 1984 года, за исключением 2000-го. Тогда Лихтман поддержал экс-вице-президента США Альберта Гора, однако победил Джордж Буш-младший. Из-за противоречивого пересчета голосов во Флориде Лихтман считает, что его прогноз был правильным и победа Буша стала результатом манипуляций.

В 2016 году Лихтман также предсказал победу нынешнего оппонента Харрис, Дональда Трампа.

"Самый успешный способ предусмотреть результат выборов – это изучить силу и результаты партии, претендующей на Белый дом, и не обращать внимания на ежедневные события кампании… В течение 40 лет я пытаюсь предложить совсем другой взгляд на выборы. Вот почему я не обращаю внимания на ежедневные события кампании и никогда не менял своих прогнозов, основанных на так называемых октябрьских сюрпризах. Это никогда не влияло на результат", – говорит Лихтман, заслуженный профессор истории Американского университета.

Как сообщал OBOZ.UA:

Кандидат в президенты США от Демократической партии, вице-президент Камала Харрис опередила своего конкурента от Республиканской партии Дональда Трампа после состоявшихся 11 сентября дебатов. Согласно опросу, проведенному 12 сентября, отрыв составляет 5%.

Камалу Харрис поддержала самая успешная певица в мире Билли Айлиш. Она призывает фанатов голосовать за Харрис на досрочных выборах. 18 сентября состоялся Национальный день регистрации избирателей, благодаря чему можно проголосовать за желаемого будущего президента ко дню начала самих выборов в ноябре.

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