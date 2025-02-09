'Я не буду их бомбить': Трамп сказал, о чем планирует договориться с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил о желании "заключить соглашение" с Ираном по ядерным вопросам вместо ударов по этой стране. В то же время не стал раскрывать детали каких-либо потенциальных переговоров.

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Американский лидер выразил уверенность, что Тегеран будет этому рад. Об этом он говорил в интервью The New York Post.

"Я хотел бы, чтобы с Ираном было заключено соглашение по неядерной продукции. Я бы предпочел это, чем разбомбить его к чертям... Они не хотят умирать. Никто не хочет умирать", – высказался Трамп.

По его словам, если бы Тегеран и Вашингтон подписали соглашение, о котором он уже намекал, "Израиль не бомбил бы их". О каких-либо потенциальных переговорах между сторонами он ничего не сказал.

"Я мог бы сказать, что должен, и надеюсь, что они решат, что не собираются делать то, что сейчас думают сделать. И я думаю, что они действительно будут счастливы. Я бы сказал им, что готов заключить соглашение", – добавил Трамп.

Относительно того, что предложит Ирану взамен, он отметил: "Я не могу этого сказать, потому что это слишком отвратительно. Я не буду их бомбить".

Недавно, перед встречей с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху, президент США подписал указ о возобновлении политики "максимального давления" против Ирана на фоне сообщений о том, что Тегеран близится к созданию ядерного оружия. Трамп заявил, что хочет, чтобы Иран был большой и успешной страной, но без такого вооружения, и призвал договориться о "проверенном ядерном соглашении".

Став второй раз лидером США, республиканец уже ввел новые санкции против Ирана, которые затронули несколько судов, перевозящих иранскую нефть. Также приказал своим советникам "уничтожить" Иран, если тот "убьет его" (по данным медиа, Вашингтон годами отслеживал иранские угрозы в адрес Дональда Трампа и других чиновников американской администрации).

Со своей стороны верховный лидер Ирана Али Хаменеи исключил возможность переговоров с администрацией нового президента США, ссылаясь на прошлый опыт общения с главой Белого дома, и пообещал жестко ответить на любые угрозы для Тегерана.

Как сообщал OBOZ.UA, администрация президента США Дональда Трампа объявила о поставках Израиля одной из самых мощных неядерных авиабомб в мире для противостояния Ирану. Речь идет о GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast (MOAB), известной как "мать всех бомб".

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