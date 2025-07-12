То, что 30-летие геноцида в Сребренице мир встречает на фоне массированных обстрелов Украины и гибели гражданского населения от российских ракет и дронов, является свидетельством того, что реальных выводов из той трагедии мир не сделал ни тогда, ни сейчас. Да и Буча, события в которой так напоминают Сребреницу, была через 27 лет после той ужасной резни. И, кстати, и после Сребреницы, и после Бучи палачи отрицали сам факт преступления и говорили об инсценировке.

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Таких паралелей можна віднайти чимало. Саме після Сребрениці на Заході "дозріли" до необхідності завершення війни за будь-яку ціну і домовленостей з фактичним організатором й натхненником знищення Боснії – Слободаном Мілошевичем.

В результаті результати організованого сербами етнічного чищення були фактично легітимізовані, була визнана Республіка Сербська, Боснію перетворили на нефункціональну державу під західним протекторатом, а Мілошевич став готуватися до нового геноциду – у Косово.

Зараз розмах путінських бомбардувань також має підштовхнути Захід до легітимізації результатів злочинів і анексій. Однак навіть якщо поступки Путіну перетворять Україну на нову Боснію, від нової війни це нікого не убереже.

Вбивства у Сребрениці мали б переконати цивілізований світ у безперспективності порозуміння із вбивцями. Однак те, що є зрозумілим для інших регіонів і континентів, в Європі чомусь не сприймається як очевидне.

Може тому, що "наші" кати ходять у хороших костюмах, відвідують ті ж самі храми і театральні вистави, що і ми, і виглядають не терористами з пустель, а поважними політиками, які просто "занадто" вірять у силу або просто "занадто" стурбованими питаннями безпеки своїх народів. Ну в як такі люди могли організувати Голодомор, Голокост, Сребреницю, Бучу?

Але кров їхніх жертв у будь-якому місці на землі має той самий колір.