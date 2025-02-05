'Ничего не останется': Трамп заявил, что приказал своим советникам уничтожить Иран, если тот убьет его

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что приказал своим советникам полностью уничтожить Иран. Это произойдет в том случае, если Тегеран попытается убить его.

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Об этом сообщает Associated Press. По словам Трампа, он оставил своим советникам четкие инструкции.

"Если они это сделают, они будут уничтожены. Я оставил инструкции, если они это сделают, они будут уничтожены, ничего не останется", – заявил Трамп.

При этом он подписал указ, требующий от правительства США усиливать давление на Тегеран.

Американская разведка уже много лет отслеживает возможные угрозы со стороны Ирана по отношению к Трампу и его бывшим чиновникам. Поэтому были усилены меры безопасности, особенно после покушения на Трампа во время митинга в Батлере.

В Вашингтоне сомневаются, что к этому нападению причастен Иран. Кроме того, если что-то произойдет с Трампом, как пишет АР, его обязанности перейдут к вице-президенту Джей Ди Венсу, который не обязан выполнять эти инструкции.

Напомним, новая администрация избранного президента США Дональда Трампа возобновит свою политику "максимального давления", чтобы "обанкротить" Иран. Штаты постараются прекратить способность Ирана финансировать региональных посредников и разрабатывать ядерное оружие. Этот план ознаменует изменения во внешней политике США в период беспорядков на Ближнем Востоке после нападения ХАМАС 7 октября 2023 года, спровоцировавшего волну региональных боевых действий и вытянувшую теневую войну Израиля с Ираном в открытую.

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