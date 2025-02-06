'Устроим большое ближневосточное празднование': Трамп хочет подписать с Ираном новое ядерное соглашение

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет подписать с Тегераном новое "проверенное ядерное соглашение". Он возразил, что хотел разнести Иран "в пух и прах", назвав такие сообщения "очень преувеличенными".

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Об этом Трамп написал в своей социальной сети Truth Social. Он подчеркнул, что Иран должен быть успешным государством, но без ядерного оружия.

"Я хочу, чтобы Иран был большой и успешной страной, но не имеющей ядерного оружия. Сообщения о том, что Соединенные Штаты, работая совместно с Израилем, собираются разнести Иран "в пух и прах", сильно преувеличены", - написал лидер США.

По словам американского президента, он предпочел бы заключить "проверенное ядерное мирное соглашение", которое позволит Ирану "мирно развиваться и преуспевать".

"Мы должны начать работать над ним немедленно, и устроить большое ближневосточное празднование, когда оно будет подписанр и завершенр. Боже, благослови Ближний Восток!" – добавил Трамп.

Как пишет The Guardian, его публикация в соцсети является самым четким свидетельством того, что президент США готов вести переговоры с Ираном, чтобы попытаться заменить ядерное соглашение, подписанное в 2015 году, из которого Трамп вывел США в 2018 году.

Пост Трампа появился после того, как он провел переговоры с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху, а также подписал президентский меморандум, поручающий Министерству финансов и Государственному департаменту США провести кампанию, направленную на "сведение экспорта нефти из Ирана до нуля".

Введение дополнительных санкций рассматривалось как разменная монета перед переговорами по ядерному соглашению, подобно угрозам ввести пошлины в отношении других стран, отмечает издание.

Министерство иностранных дел Ирана пытается подготовить внутреннюю среду для начала переговоров с Трампом в течение нескольких недель. Однако в ведомстве понимают, что есть большая фракция, выступающая против взаимодействия с США, даже несмотря на то, что экономические санкции отягчают экономику.

В настоящее время МИД Ирана провел два раунда переговоров в Женеве с тремя европейскими странами, которые подписали ядерное соглашение 2015 года – Францией, Германией и Великобританией.

Европа предупредила, что планирует повторно применить санкции ООН в сентябре, если к тому времени не будет заключено новое соглашение, заменяющее документ 2015 года, срок действия которого истекает в этом году.

Иран, в свою очередь, сократил доступ инспекторов ООН из оружия к ядерным объектам Ирана. Инспекторы ООН и МАГАТЭ, а также европейские страны заявили, что Иран, вероятно, получил необратимые знания о том, как создавать ядерное оружие.

Как сообщал OBOZ.UA:

По информации разведки США, Иран ищет ускоренный способ производства ядерного оружия. Данные были собраны в последний период работы администрации Джо Байдена и переданы группе национальной безопасности американского президента Дональда Трампа.

По словам главы МАГАТЭ, Иран ускоряет процесс обогащения урана до уровня, близкого к оружейному. Пока Тегеран имеет обогащенного урана на пять ядерных боеголовок. Такие действия являются частью ранее анонсированного плана Ирана по увеличению обогащения до 60%. Западные государства назвали этот шаг серьезной эскалацией.

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