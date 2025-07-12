Я застал в Раде времена безграничной власти в нашей стране Демократической партии США во главе с заместителем Обамы по вопросам Украины вице-президентом Байденом.Эта власть, как ни парадоксально, почти не пошатнулась даже когда трусливого до подлости Обаму сменил Трамп первого срока - уже тогда шумный, но совсем не такой тупо самоуверенный, как сейчас.

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В целом период руководства Украиной от Байдена до Байдена, продолжавшийся у нас с 2014-го (победа Революции достоинства) по 2024-й (вторая победа Трампа), был, безусловно, несопоставимо лучше, чем предыдущие несколько лет столь же неограниченной власти в Украине медведева-путина-меркель, но вряд ли именно о таком мечтали в свои времена Шевченко, Петлюра и Бандера.

Независимость "между капельками", независимость "многовекторная" (хотя два вектора это не так уж и много), независимость нерешительная, независимость под куцым хозяином четырёх сук – россии, собаки, медведева и немецкой ведьмы, независимость под американскими демократами, независимость горькая в странном варианте "трампампам" (с большой кровью в долгой сегодняшней части этого парада независимостей) – наша история.Так закалялась Украина будущего.